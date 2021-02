Iglesia prevé nuevamente suspensión de viacrucis

“Viendo cómo va la pandemia, yo creo que para la Semana Santa y la Pascua todavía habrá ciertas medidas de contención”, indicó vicario

Por Josefina Herrera

Noticias

Dadas las condiciones de contingencia sanitaria que se ha registrado hasta este momento, el vicario de la Parroquia de San Juan Bautista, el padre Luis Miguel Pintor Paulín, señaló que este año también podría verse afectada la tradicional celebración del viacrucis.

Al respecto, dijo que de ser así, estarán viendo la manera en cómo llevarla a cabo, pero lo más probable es que ésta sea virtual, ya que se buscará evitar la concentración de personas.

“El año pasado se suspendió y quizás también este año no se haga de la misma forma, o si se hace se busque una manera donde no se aglomere la gente, a lo mejor haciéndola en otra ruta o sólo dentro del templo con las personas que entran en el templo, se buscará la forma pero trataremos de que no haya ese tipo de aglomeraciones viendo cómo va la pandemia, yo creo que para la semana santa y la Pascua todavía habrá ciertas medidas de contención, entonces será difícil que haya ese tipo de actividades”.

Ante la preparación y protocolos que estarán implementando con el miércoles de ceniza, y con ello el inicio de la cuaresma, indicó que también se estarán previendo la forma en cómo se realizarán los rezos y otras celebraciones correspondientes a esas fechas.

“Iniciaremos con la cuaresma que es un tiempo especial que nos ayuda para disponernos a celebrar la Pascua, y también trataremos de hacer lo que sea posible el rezo del viacrucis, el rezo del rosario, la celebración de la misa, las confesiones, siempre de acuerdo a las normas que estén vigentes en el tiempo que toque, y pues en las comunidades, en los eventos donde hay gran afluencia de fieles se buscará otra forma de realizarlo, como son las representaciones del viacrucis o celebraciones de Semana Santa, o en el caso de aquí de la Parroquia la misma tradición del santo entierro, entonces iremos viendo las formas para que se haga de una manera que no haya aglomeración de gente”.

En este sentido, señaló que siguen muy pendientes de todas las celebraciones que realizan las distintas Parroquias, y siempre actuando conforme lo marcan las autoridades sanitarias, por lo que en esta temporada de cuaresma también estarán atentos a la situación de la pandemia.

Por tal motivo, recordó que es importante que la ciudadanía también siga actuando con responsabilidad y cuide de su salud, ya que depende de ello que mejoren las condiciones de la actividad diaria, sobre todo por el riesgo que corren muchos con su vida ante la presencia del virus.