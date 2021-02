Gallos ha sufrido como visitante en el torneo, por lo que buscarán vencer al América en el Azteca y sumar fuera de casa

Por Víctor Terrón

Gallos Blancos ha mostrado dos caras distintas en el Torneo Guardianes 2021, una de local y otra de visitante, por lo que buscarán mantener el mismo nivel lejos de Corregidora y vencer este sábado al América en el Estadio Azteca; así lo indicó el técnico, Héctor Altamirano.

“Nos falta convencernos de que tenemos la posibilidad de jugar de la misma forma que de locales. Estamos mentalizados para que el equipo se comporte de la misma manera y, así, conseguir puntos. El sábado tenemos nueva oportunidad y lo intentaremos. Vamos a enfocarnos en tener un partido de alta concentración y rendimiento”.

Los queretanos mantienen un paso perfecto como locales, sin embargo, fuera de casa suman dos derrotas en las que han recibido siete goles y marcado únicamente dos, por lo que ante las Águilas el objetivo es revertir esa situación.

“Vamos partido a partido, sabemos lo que estamos haciendo de local y ahora lo queremos hacer de visitantes. Tratamos de enfocarnos en el partido, sabemos que vamos contra un rival complicado, que siempre está señalado como contendiente al título, pero nosotros estamos motivados tratando de poder sacar un buen resultado”, señaló el timonel.

Sobre la actualidad de los de Coapa y se nueva etapa bajo las ordenes de Santiago Solari, el timonel de Gallos no quiso profundizar demasiado, pero aceptó que los capitalinos siempre serán un rival de respeto independientemente de quien juegue o los dirija.

“Es un equipo importante, es un equipo que está intentando renovarse, pero siempre una institución como América hay que ser respetuosos, ha pasado por lesiones, estamos pensando que nos vamos a enfrentar al mejor América. Son partidos donde la concentración y atención te demandan muchísimo y el nivel competitivo que debemos tener tendrá que ser muy alto”, puntualizó.

Sobre la posibilidad de que algunos de sus elementos, particularmente Fernando Madrigal y Ángel Sepúlveda, puedan ser convocados a la Selección Mexicana, el “Pity” explicó que deben mantener el buen nivel que han mostrado en este arranque de torneo y eso debería ser suficiente para que reciban una oportunidad.

“Seguir mostrando ese nivel, me parece que es el único camino que yo conozco, que un jugador mantenga su nivel, su rendimiento, obviamente esto es un trabajo en equipo y en la medida que nosotros sigamos teniendo buenos resultados y ellos mantengan su rendimiento alto, me parece que serán elegibles independientemente de la institución. En lo personal pienso, que u jugador si está teniendo un buen torneo y es elegible para ser de selección no veo el por qué no llamarlo, como directores técnicos deberíamos de darnos la oportunidad de conocerlos independientemente de la institución en la que estén”.

Para concluir, el estratega adelantó que a excepción de Jonathan Dos Santos y Alfredo Ramírez, el resto de sus jugadores están en condiciones de ser elegibles para enfrentar al América.