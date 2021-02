Querétaro en Escenario B a partir del lunes 15 de febrero

Se busca recuperar la economía con un sentido de gradualidad y reciprocidad

Querétaro estará en Escenario B, de movilidad modulada, a partir del próximo lunes 15 de febrero, con algunas variantes en las disposiciones y con un llamado del Comité Técnico de Salud a no bajar la guardia, pues “se trata de una determinación que debe contribuir a la recuperación de toda la sociedad, no a relajar las medidas sanitarias y volver al Escenario C, de movilidad reducida, en un par de semanas”.



Los especialistas del Comité tomaron la decisión luego de la baja que han mostrado en los últimos días los principales indicadores sobre la enfermedad COVID-19 en la entidad, como son el promedio de activos, hospitalización y positividad.



Si bien el fenómeno se está desacelerando gradualmente, se subraya que será con el trabajo de todos, sociedad y gobierno, como se logrará que dichos ritmos de desaceleración consoliden una tendencia consistente.



Señalaron que el Escenario B estará vigente hasta el 28 de febrero y sólo permanecerá en la medida en que los diferentes actores de la sociedad actúen con responsabilidad para que se mantengan los indicadores a la baja; “se requiere un enfoque congruente; quienes saben cuidarse, deben ampliar su influencia hacia más ciudadanos y sectores de la sociedad”.



El organismo indicó que si bien el virus de COVID-19 no conoce colores ni escenarios, sociedad y gobierno deben apostar a la gradualidad, es decir, un paso a la vez, un día a la vez; sólo de esa manera será viable sostener el Escenario B y redoblar las medidas preventivas para volver pronto al Escenario A.



“Ahora mantendremos las disposiciones del escenario B, pero llamamos a las y los queretanos a demostrar y ponderar su sentido de comunidad, pues sólo avanzaremos en la medida en que todos entendamos que cuidarnos no sólo es en beneficio propio, sino de la sociedad en su conjunto”.