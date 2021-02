Choque de patrullas

Una unidad de San Juan del Río y Pedro Escobedo colisionaron sobre Av. Paseo Central

Por Nicasio Mendoza

Noticias

Dos patrullas de la Policía Municipal, una de Pedro Escobedo y otra de San Juan del Río, colisionar la noche de ayer, sin que hubiera agentes lesionados. El hecho ocurrió en avenida Río Moctezuma, en la intersección con avenida Paseo Central, en el municipio de San Juan del Río.

A decir por transeúntes y personal de una estación de hidrocarburos automotriz que se percataron del accidente, las dos unidades policiales, tipo pick up, eran conducidas a gran velocidad y sin las sirenas encendidas, cuando al tratar de rebasar un tracto, la patrulla sanjuanense no logró la maniobra y su conductor frenó repentinamente, sin que nada pudiera hacer el operador de la patrulla escobedense, originándose el fuerte impacto por alcance, quedando las dos patrullas seriamente dañadas, en tanto los agentes que viajaban en ambas unidades no presentaron lesiones.

Al lugar arribó personal de Protección Civil para auxiliar a los oficiales, sin embargo, como se mencionó líneas arriba, éstos solo presentaron golpes menores y no ameritaron revisión médica.

Fue personal de las empresas aseguradoras el que se hizo cargo de los daños ocasionados y minutos después las unidades policiales fueron movidas a un lugar seguro.

CON IMPORTANTES daños resultaron las unidades policiales.

LOS ELEMENTOS policiales que viajaban en ambas unidades no presentaron lesiones.

UNA UNIDAD policías del municipio de Pedro Escobedo se impactó contra una de San Juan del Río, cuando ésta frenó repentinamente.