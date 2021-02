Gallos Blancos deben tener mucho cuidado en su visita al América

El siempre peligroso América reciben a unos motivados y envalentonados Gallos Blancos.

Por José Luis Jiménez

Gallos Blancos deberán tener mucho cuidado en su visita de este sábado a las 21:00 horas, cuando se enfrenten al América en partido que se llevará a cabo en el estadio Azteca

Si Querétaro quiere traerse puntos del coloso de Santa Úrsula deberá jugar con mucha inteligencia para que no le suceda lo mismo que cuando jugó contra el Cruz Azul.

Enfrentar a un equipo como América, representa un alto riesgo y por tanto no deben jugar tan abiertos, sus ansias de figurar, porque sabemos que ganarle al América viste, no los deben desubicar de cuál es su realidad, porque con ganas no se obtienen triunfos.

Héctor Altamirano sabe que este, puede ser un real parámetro del equipo que dirige, pero incluso, un empate puede ser bueno. Gallos viene de una victoria contra el Pachuca, pero no debe echar las campanas al vuelo, debe ser sensato, ecuánime, sigiloso, para que en determinado momento, lanzar el picotazo que pueda darle ventaja.

Hay que ser sinceros, en frente tienen a un equipo como el capitalino, dirigido por Santiago Solari, que tan pronto tenga una oportunidad, aprovechará o algún error para vacunar al adversario.

Con un futbol arriesgado, entregado al juego ofensivo, los Gallos se ubican debajo del primer pelotón de la competencia, en otro grupo selecto de la tabla general. Con 9 puntos empatan Santos, Tijuana y los Gallos. Debajo de ellos está Tigres, que recién regresaron del mundial de Clubes y Mazatlán que recién perdieron su partido de la fecha 6, con 7 puntos.

Así, una victoria en este duelo será definitiva para escalar posiciones y mantenerse en zona de clasificación.