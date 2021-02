Cirqueros continúan estancados

Piden a las autoridades del gobierno que no se olviden de ellos y les brinden apoyo

Uno de los sectores que se ha visto afectado en du totalidad, es el de los circos, pues en esta pandemia se vieron obligados a parar sus actividades, incluso algunos se quedaron estancados en San Juan del Río.

Alrededor de seis familias son las que se tuvieron que quedarse en el municipio y buscar otras actividades para poder sobrevivir, pues la pandemia los alcanzó en este lugar y ya no se pudieron mover a otro destino.

Arturo López Valle, uno de los integrantes del circo Dianis y Ruedas Star, se ha dedicado a recorrer las distintas calles del municipio para vender sus manzanas preparadas y palomitas, así como el cuidar de una bodega para obtener ingresos y sobrevivir.

“Yo estoy acá la salida de Tequisquiapan porque pues me ofrecieron trabajo ahí, cuidar una bodega, yo me llevé mi casa rodante y ahorita estoy cuidando la bodega, y al ratito me vengo a vender”.

Dijo que todos los que se dedican al circo, desgraciadamente andan batallando, ya que al no tener un lugar de origen y estudios, se les complicó tener un trabajo estable, puesto que piden ciertos documentos con los que no cuentan.

En este sentido, refirió que se están moviendo por distintos municipios del estado buscando la manera de obtener ingresos, pues en lo que va de la pandemia se les ha dificultado mantenerse.

“Ahora si que donde nos agarró a cada quien la pandemia ahí nos quedamos, nosotros estábamos en la Peña pero de ahí nos pidieron el terreno y nos tuvimos que cambiar a otro lado, y el otro dueño pues nos está echando la mano también porque no nos está cobrando muy caro, porque hay que estarle pagando la renta, también yo vendo aproximadamente 50, 60 productos y a 10 pesos, cuánto son, 600 pesos, le echo 150 al carro, lo que dejó para la inversión y lo que queda para la comida, pero gracias a Dios hemos tenido de pérdida para comer, y anteriormente pues con el apoyo de la gente, que la despensita y eso, pero ahorita ya no hay nada de eso, ni por parte de la gente, ni por parte de alguna dependencia del gobierno”.

En cuanto al apoyo de las autoridades, dijo que ha estado más complicado para ellos, pues al no ser residentes no pueden obtener ninguna ayuda local, y del gobierno federal tampoco tuenen respuesta, lo cual dificulta aún más su estabilidad económica.

“Con este gobierno pensamos que íbamos a estar mejor y que iba a haber más apoyos pero no, estamos igual o peor, a lo mejor le cayó la mala suerte de que llegó la pandemia y eso pero no, no se ve el apoyo por ningún lado y no tenemos para el pueblo, no nos han dicho oiga sabe que ya pueden empezar, o esto, o aquello, nada”.

Y aunque mencionó que sí hay circos que están trabajando, la gente no acude, pues tienen el miedo a contagiarse, por lo que piden a las autoridades que se acerquen a ellos y les brinden apoyo, puesto que también son mexicanos y no se les debe hacer un lado por su condición, ya que tienen sus necesidades como todos.