GOLPE DE AUTORIDAD

Novak Djokovi logró una victoria en 4 sets sobre Milos Raonic

AGENCIAS

El campeón defensor del Abierto de Australia, Novak Djokovic, desafió la barrera del dolor y un resuelto Milos Raonic para lograr su victoria número 300 en un Grand Slam el domingo por la noche.

El No. 1 del mundo había sufrido una lesión abdominal en la ronda anterior, pero usó toda su experiencia para imponerse 7-6 (4) 4-6 6-1 6-4 para permanecer invicto en 12 encuentros de carrera frente al sembrado 14.

Siempre persiguiendo la historia y los récords, Djokovic se enfrentará al número 7 del mundo, Alexander Zverev, en su duodécimo choque de cuartos de final en Melbourne Park.

“No hubo preparación para este partido, utilicé cada hora de este último partido para recuperarme”, admitió el serbio, persiguiendo una novena corona del Abierto de Australia sin precedentes.

“Si fuera cualquier otro torneo, que no fuera un Grand Slam, me habría retirado. Debido a que es un Grand Slam, todavía quiero hacer mi mejor esfuerzo.

“Durante el partido fue intermitente. No es lo ideal. Lo estoy tomando día a día. No me puedo quejar, le gané el partido a un gran jugador y espero que sea mejor en un par de días ”.

El canadiense acertó un servicio de 217 km / h para abrir el combate, pero la destreza de Djokovic en el regreso fue evidente desde el principio.

El número uno del mundo pudo navegar a través de los juegos de servicio con total facilidad. Mientras que Raonic, impulsado por algunos excepcionales ganadores de derecha de adentro hacia afuera, se vio obligado a defenderse de un punto de quiebre en 3-3 y 4-4.

Convirtiendo la defensa en ataque en un instante, persiguiendo una volea de parada para un corte limpio, Djokovic todavía estaba mostrando su atletismo asombroso.

Como muchas de sus 299 victorias de Grand Slam anteriores, el 17 veces ganador de un major fue la personificación de la capacidad de recuperación, ofreciendo solo un puñado de errores. Con un silbido, Djokovic acumuló los puntos fundamentales para pavonearse con el cambio un set por delante.

Incrementando la fuerza en los golpes de fondo, el serbio amenazaba con huir con él.

Sin embargo, Raonic ha llegado al número 3 del mundo, finalista de Wimbledon en 2016. Respondió de inmediato y finalmente ganó sus propios puntos de quiebre en 3-2. El golpe de derecha en particular fue ardiente, lanzando su tiro favorito por la línea y cruzando la cancha para castigar un juego descarriado de Djokovic.