Urge crematorio municipal en SJR

Ante la alta demanda que se ha presentado en las últimas semanas, en el único crematorio privado de San Juan del Río, y las denuncias de los vecinos por los olores expedidos, el edil sanjuanense, Guillermo Vega Guerrero, expuso ante cabildo la necesidad de acelerar la construcción del que ya se tenía aprobado por el ayuntamiento, para poder brindar el servicio de cremación.

En este sentido, mencionó que incluso el crematorio privado tuvo que parar debido a las denuncias y al no darse abasto, por lo que la situación de salud pública, amerita agilizar los trabajos del nuevo panteón municipal.

“En la cremación de cadáveres, el único servicio particular con el que cuenta el municipio, ahorita hubo una molestia de los vecinos, ha parado, se detuvo y no está trabajando, creo a Querétaro se están mandando los cuerpos, que le den velocidad al crematorio por la cuestión de la salud pública, quiero reconocer que ya es un activo más que estamos dejando en el municipio de un tema que no se había tratado porque no es rentable, pero hasta qué punto es rentable”.

Ante la situación, estarían iniciando en una primera etapa con el levantamiento de la barda perimetral y la construcción del crematorio, el cual se contempla terminarlo de ocho a 12 semanas, y éste tendrá una capacidad de ocho a 10 cremaciones por día.

Víctor Marín Hidalgo, secretario de obras públicas, detalló que en esta misma semana de ser posible ya estarían comenzando a trabajar en ello, “la próxima semana ya se van a estar haciendo los trabajos, y esperemos que la obra civil tenga básicamente el documento de la barda perimetral, sanitarios, a la par de lo que sería el tiempo de entrega que tiene el proveedor para entregar el equipo de crematorio, en esta primera etapa obviamente por la contingencia vamos a requerir entregarlo primero”.

Cabe recordar que la construcción de este este panteón municipal ya se había aprobado desde el año pasado, en el que se invertirán ocho millones de pesos, el terreno es de casi media hectárea, contará con una capilla, 163 fosas, 428 gavetas, 480 nichos, una fosa común, una explanada, sanitarios, andadores y el crematorio, y será éste último el que entre en la primera fase.

Asimismo, en sesión de cabildo también se aprobó regresar la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que ésta fue inhabilitada desde marzo del año pasado, pero tras una plática que sostuvo el presidente municipal con la delegada de esta dependencia del estado de Querétaro, lograron llegar a un convenio, y a través de él se logró que nuevamente se asentara esta oficina en el municipio.

Para la operatividad de esta oficina, ya se está capacitando al personal, la dependencia de Relaciones Exteriores está trabajando en el software, y los sueldos correrán a cargo del municipio.

El edil sanjuanense, recordó la importancia de regresar la oficina de enlace al municipio, puesto que es regional, además de que le servirá a Querétaro para desahogar trámites que no sólo son para emisión de pasaporte.