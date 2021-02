ELIMINADO NADAL

El griego Stefanos Tsitsipas tuvo un regreso espectacular para derrotar al español en 5 sets.- Medvedev se impuso a Rublev

AGENCIAS

Stefanos Tsitsipas logró una remontada asombrosa y casi sin precedentes en el Abierto de Australia, derrotando a Rafael Nadal para llegar a las semifinales.

La estrella griega apareció bien en su salida después de perder dócilmente los dos primeros sets, pero luego se recuperó para una valiente victoria 3-6 2-6 7-6 (4) 6-4 7-5 en el Rod Laver Arena.

La contienda épica duró cerca de cuatro horas, pero no es exagerado decir que un disparo podría haber cambiado las cosas: Nadal lanzó increíblemente un largo por encima de la cabeza en 1-0 en el desempate del tercer set.

Tsitsipas solo enfrentó un punto de quiebre en los últimos tres sets, en el último juego, ya que se convirtió en el segundo hombre en superar a Nadal en un Grand Slam después de perder los dos primeros sets.

“Estoy sin palabras”, dijo Tsitsipas en la cancha. “No tengo palabras para describir lo que acaba de pasar. Es una sensación increíble poder pelear a ese nivel y poder darlo todo en la cancha.

“Empecé muy nervioso, no voy a mentir, pero no sé qué pasó después del tercer set. Volaba como un pajarito, todo me funcionaba. Las emociones al final son indescriptibles “.

Nadal no había renunciado a un set antes de los cuartos de final del miércoles y ganó 35 sets consecutivos en las mayores antes de la gran remontada de Tsitsipas.

Tsitsipas ahora derrotó a Nadal y Roger Federer (en 2019) en el Abierto de Australia.

En los últimos tres sets, Tsitsipas logró 36 tiros ganadores y solo 18 errores no forzados. El recuento de errores de Nadal subió a 42 después de hacer 10 combinados en los dos primeros sets.

Tsitsipas, de 22 años, parecía tener la ventaja física sobre el de 34 años en las últimas etapas.

“Mantener la calma en la cancha y controlar mis nervios es un elemento muy importante y, al no haberlo logrado en algunos de mis partidos, creo que también le daría una gran parte de mi victoria a eso”, dijo Tsitsipas. “Ser coherente con mi estado de ánimo y mantener la calma en los momentos difíciles y cruciales, eso ayudó mucho.

“Mi estado de ánimo era constante. Estuve trabajando mucho para tratar de guardarme todo para mí y también es algo con lo que estoy muy feliz, la actitud que mostré en la cancha “.

La recompensa del número 6 del mundo ahora chocará con el ruso Daniil Medvedev, con una racha de 19 victorias consecutivas. Medvedev lidera a Tsitsipas 5-1 en sus enfrentamientos directos, pero luego Nadal tuvo una ventaja de 6-1 sobre Tsitsipas.

MEDVEDEV PARALIZA A RUSIA

Daniil Medvedev ha llegado a su primera semifinal del Abierto de Australia, el ruso se une a su compatriota Aslan Karatsev en los últimos cuatro tras derrotar a su compatriota Andrey Rublev 7-5 6-3 6-2 en su choque de alto riesgo el miércoles.

“Tuvimos algunos rallies increíbles y después del punto es difícil respirar … Creo que soy uno de los pocos jugadores que ha cansado a Andrey y estoy bastante feliz por eso”, dijo Medvedev, después de ganar su 19º partido consecutivo.

Interpretar a un amigo “nunca es fácil”, reconoció.

“Sé cómo neutralizar sus increíbles tiros importantes [y] definitivamente fue uno de los mejores partidos que jugué últimamente, no solo aquí sino incluso el año pasado. Este partido es realmente increíble porque estaba jugando muy bien, logré vencerlo en tres sets incluso sin un desempate, y estoy muy feliz por eso “.