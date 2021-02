10% de pruebas COVID en SJR son positivas

Se aplican las pruebas alrededor de 120 personas diarias en el CECUCO y la Maquío

Por Josefina Herrera

Noticias

Mediante el programa de pruebas de antígeno para detectar COVID, que está brindando el municipio de San Juan del Río, de casi 120 citas diarias, al menos 10 por ciento de éstas ha dado positivo, así lo informó Guillermo Vega Guerrero, alcalde de esta localidad.

Dijo, que este programa está ayudando a desahogar las largas filas que se hacían en algunos laboratorios para realizarse la prueba, además de que son a bajo costo y están avaladas por COFEPRIS.

Hasta el momento se tienen 30 mil pruebas disponibles, mismas que se están aplicando en el CECUCO y en la Maquío, y cada vez hay más sanjuanenses que llaman al Call Center para sacar una cita.

Vega Guerrero, informó que estas pruebas de antígeno, tienen un 96 por ciento de efectividad, y al dar resultado positivo, de inmediato se informa a la Secretaría de Salud en el estado para que por medio del Call Center se les dé seguimiento, como son recomendaciones y así cortar la cadena de contagios.

“Aproximadamente estamos recibiendo 120 personas diarias, lo que nosotros hemos observado en pruebas negativas, lo que nos ha salido por decirles un dato, el día de ayer se llevaron 45 pruebas en el CECUCO y 52 en la Maquío, y resultó que de las 45 pruebas en el CECUCO, seis fueron positivas, y los de la Maquío, de las 52, 10 fueron positivas, entonces estamos ayudando a la población, ¿para qué?, ahí se les indica el resultado técnico legal en una prueba legítima si es positivo del Sars COV2, entonces sus datos se están dando fe en la Secretaría de Salud, este programa está avalado por la Secretaría de Salud y le dan seguimiento a los pacientes a través del Call Center del estado, cuando nosotros le decimos Juan Pérez resultó positivo se enteran, lo contactan para asesorarlo, que no se quede solo, que no se vuelva un contagio, ahí se le hacen recomendaciones al paciente, que debe hacer y que no debe hacer para poder romper la cadena de contagio”.

Asimismo, dijo que las citas están ya programadas de cuatro a cinco días, lo cual habla del número de sospechas, lo cual también es beneficioso para poder romper con la cadena de contagios, por lo que se está valorando ampliar el número de citas para reducir los tiempos de espera.

Por otro lado también indicó que el mismo laboratorio está ofreciendo pruebas PCR por un costo de mil 650 pesos, y aunque no lleva un subsidio municipal se está manejando un precio razonable también para quien desee aplicarse esta prueba.

Finalmente, el edil sanjuanense hizo la recomendación de que al haber pasado al “Escenario B”, no se debe caer otra vez en el exceso de confianza, ya que implica una mayor responsabilidad y doble esfuerzo para avanzar y no retroceder nuevamente al “Escenario C”.