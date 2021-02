Busca tenor regiduría de cultura en SJR

“Ahorita con lo de la pandemia, el gremio, el sector cultural no sólo en el estado, no sólo en el país, sino en el mundo, no ha sido golpeado, ha sido azotado, es bien triste por ejemplo que ahorita por ejemplo te levantas una mañana y te dicen, todo lo que tú sabes, todo lo que tú haces, todo lo que tú representas, no sirve para nada, y no hay trabajo, y no hay nada, y no solamente para los cantantes sino para cualquier instrumentista, cualquier persona que se dedique al arte dentro del sector o del gremio cultural”.