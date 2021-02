En espera aún GVG de resolución de candidatura

“Es un asunto que debe irse a la Comisión Nacional de Elecciones, nosotros tenemos como plazo hasta el 07 de marzo para separarnos de las funciones, yo esperaré a que la Comisión Nacional de Elecciones pueda sesionar, y si en su caso determina que soy candidato, entonces ya podré plantear mi separación el cargo, antes pues la verdad es que es una intención mía pero no es una realidad, no es un hecho porque necesito que de acuerdo a los estatutos del Partido se tienen que aplicar designaciones directas a los que nos hayamos inscrito, yo ya me inscribí pero no tengo ninguna garantía de que ya voy a ser el candidato, voy esperar, tenemos de plazo a finales de febrero y a principios de marzo, ya tendríamos un panorama claro”.