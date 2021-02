Evitan acción de inconstitucionalidad por “Ley Garrote”

Diputados aprueban adecuaciones a este ordenamiento

Nuevamente esta iniciativa se dictaminó en la comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, dijo, pues no le tuvieron confianza a la comisión de Administración y Procuración de Justicia que preside la diputada Verónica Hernández Flores, que era a la que le correspondería, prefirieron a la primera para que sacara este entuerto.

De esta forma se busca evitar que la Corte se adelante a señalar que es procedente la acción de inconstitucionalidad, antes de que el golpe político sea más contundente y se deje la percepción de que en Querétaro tenemos un gobierno autoritario, represor o que no favorece las causas sociales. Este parche de la Ley Garrote trata de remediar lo que se pudo haber evitado desde el principio, subrayó.

El Artículo 143 señala que, al que omita prestar el auxilio necesario a quien se encuentre desamparado y en peligro manifiesto en su persona, cuando conforme a las circunstancias pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, o al que no estando en condiciones de prestarlo no diere aviso inmediato a la autoridad o no solicitare auxilio a quienes pudieren prestarlo, se le impondrá prisión de seis meses a un año o trabajo en favor de la comunidad hasta por el mismo tiempo.