DOLOROSO EMPATE

Gallos Blancos sigue invicto en el Corregidora pero se dejó empatar con Puebla

Por José Luis Jiménez

Gallos mostró una cara distinta a los anteriores tres partidos en el Corregidora y la consecuencia fue el empate a un gol con el Puebla en partido celebrado en el estadio Corregidora, encuentro que formó parte de la fecha 7 del Torneo Guardianes 2021.

En el papel, este partido era más fácil que contra Atlas, Pumas o Pachuca, pero ya se ha visto que los papeles no cuestan, que es más importante las agallas de los jugadores, su concentración y de no ser por Gil Alcalá, Querétaro habría experimentado la primera derrota en casa.

Hay varios factores que propiciaron el empate, Gallos bajó de intensidad. No tuvo el balón y tampoco hubo concentración, no supieron leer ni la intención del rival y por tanto no adelantaron a las jugadas, y tampoco supieron visualizar la intención de sus propios compañeros, en lugar de abrir, por citar un ejemplo, prefirieron burlar y perdieron el balón. No respetaron el esfuerzo del compañero y dejaron, así, varias llegadas importantes por izquierda y Antonio Valencia se quedó esperando el pase.

Gallos no aprovechó que tenía frente a si, un equipo limitado, con constantes errores y por eso de tal palo, tal astilla, el partido fue muy trabado, con muchas faltas, sucio, y sin técnica, no hay táctica y de allí ambos técnicos se desgañitaron en gritar a sus jugadores.

El segundo tiempo mejoró, con un poco de sensatez, pero los errores continuaban y Héctor Altamirano dio un golpe de timón y despidió del terreno a Hugo Silveira, por da costa, pero sobre todo en el minuto 73 a Kevin Ramírez, Kevin Escamilla y al goleador Ángel Sepúlveda además de Fernando Madrigal e ingresó a Jefferson Montero, Gurrola, Gonzalo Montes y al joven Joe Gallardo que hizo la diferencia, con un disparo de larga distancia para vencer al arquero visitante al minuto 83.

Era aguantar los últimos minutos, pero el cuadro continuaba desconcentrado a tal grado que el empate llegó al 90 por un penal que marcó Daniel Álvarez.

Un partido que dejó muchas experiencias, positivas y negativas, pero podría prenderse un foco rojo. Hay que saber detectar a tiempo, si el problema es de convencimiento. Recordemos que al anterior técnico Alex Diego se le empezó a caer el equipo en la fecha 10, cuando tenía 11 puntos.