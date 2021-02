Inauguran Hogar de Transición: Cambiando Vidas

“Gracias por darme la oportunidad de ser una nueva persona” expresó Gerardo Garibay, usuario del Hogar de Transición

Inauguran el Hogar de Transición: Cambiando Vidas, el nuevo hogar para personas en situación de calle que buscan una nueva oportunidad para salir adelante. Luis Nava, presidente municipal de Querétaro, resaltó que este programa es único a nivel nacional y busca llevar a cabo un verdadero cambio para que los usuarios puedan escribir un nuevo capítulo en sus vidas.

Lo que comenzó como un programa temporal para apoyar a este sector que durante la pandemia era más vulnerable al contagio al vivir en las calles de la ciudad, se convirtió ya en un política pública permanente, que dejó el parque de Alcanfores Norte para trasladarse a sus nuevas instalaciones en Avenida Universidad.

“En el municipio de Querétaro trabajamos por devolverles esa esperanza y acompañarlos en la construcción de esa nueva vida, porque estamos convencidos, de que si nuestro municipio es tierra de oportunidades, todas y todos deben de tener acceso a ellas” destacó Luis Nava.

La directora de este Hogar de Transición, Adriana Bouchot, expresó que esta inauguración es el resultado de un trabajo incansable, que comenzó por reconocer a estas personas como parte de la sociedad, reconocer sus emociones, su sentir, su historia y así crear lazos.

Explicó que a través de diagnósticos biopsicosociales se identificaron los verdaderos motivos por los que los ciudadanos terminaban sin hogar pernoctando por las calles, se hicieron 293 de estos. “Cambiamos la representación social y desmitificamos el juicio de que las personas que viven en situación de calle tiene padecimientos mentales graves, que viven ahí por gusto, porque son delincuentes o flojos, quitamos el estigma y les dimos voz y sentido, se les dio un nuevo yo”

Por su parte, el presidente municipal resaltó “Nunca antes había existido en el municipio un programa tan ambicioso como este, para avanzar en esa visión de una sociedad más incluyente, comenzando con las y los que más lo necesitan, con los más vulnerables y comenzando con ellos una estrategia que nos coloca a la vanguardia a nivel nacional, es un programa que no se queda en el asistencialismo, que es congruente con nuestros principios, con nuestras convicciones y con nuestros valores y está pensado y diseñado para que las personas puedan realmente salir adelante”

Al pequeño evento de inauguración asistió Gerardo Garibay, usuario del centro y quien habló para agradecer el apoyo que le han otorgado “de corazón les digo que es un honor ser testigo de cómo se materializa (…) Gracias por darme la oportunidad de ser una nueva persona, y gracias por apostar con su corazón ese sueño de muchos como yo”

La directora Adriana Bouchot, recordó que este programa le ha otorgado documentos oficiales a los usurarios, además de atención médica, productos de higiene personal, ropa y hasta les hicieron pruebas de COVID-19, además de que los añadieron a una bolsa de trabajo y les dieron talleres de finanzas personales.

Asimismo, destacó la labor del municipio de Querétaro al voltear a ver y trabajar para un sector que por mucho tiempo ha sido ignorado “La visión de este gobierno en la construcción de políticas públicas de sus programas están cimentados en la dignidad humana y el bien común, este proyecto es una muestra palpable de ello, en políticas que no sean más de lo mismo, por el contrario que sean raíz, que apuesten a entrarle a las causas en nuestro tejido y sufrimiento social y es esta la bandera, la inspiración que nos mueve”.

Las nuevas instalaciones cuentan con dos dormitorios, uno para hombres y otro para mujeres, un comedor, sala de estar con libros, cocina, estancia médica, patio, oficinas, todo fue adaptado, restaurado y amueblado en un edificio que se encuentra en Avenida Universidad.

Desde su inicio el año pasado, este centro ha atendido a 175 personas, 34 mujeres y 141 hombres, de los cuales 39 todavía están en el centro y, que esta semana, posiblemente el miércoles comiencen con su traslado a las nuevas instalaciones.

Luis Nava concluyó expresando que el objetivo es que los usuario se superen “Que puedan, como nuestro amigo Gerardo, comenzar a escribir un nuevo capitulo en sus vidas, el inicio de una historia de realización personal, laboral familiar y social, este Hogar de Transición: Cambiando Vidas es un modelo único a nivel nacional y es el mejor reflejo de esa filosofía”.

Adriana Bouchot concluyó “Qué sería de esta humanidad si no es eso, humana, qué sería de nuestro caminar, si pasamos sin ver las carencias de los demás, qué seria del mundo si pasamos a lo largo como si no hubiéramos visto a la persona que está a nuestro lado, qué sería de nuestro caminar si no dejamos huella al menos en la vida de alguien más”