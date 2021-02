Con “Escenario B”, comercio ha repuntado 15%

Durante el “Escenario C”, algunos negocios cayeron sus ventas hasta el 90 por ciento

Por Josefina Herrera

Arturo Esquivel Correa, representante del comercio del Centro Histórico de San Juan del Río, señaló que a raíz del cambio al “Escenario B”, las ventas han repuntado un 15 por ciento, esto debido a que se ampliaron nuevamente los horarios, sin embargo, no quiere decir que su economía ha mejorado.

En este sentido dijo que aún falta mucho para lograr reactivarse en sus ventas, pues hay varios rubros del sector comercial que se han visto más afectados que otros, y están luchando para sobrevivir.

“Nos está yendo un poquito mejor por el horario, realmente la situación sigue difícil, no es la solvencia económica que uno quisiera para toda la gente, nos están comprando muy pausado, la gente le piensa, lo analiza y si le conviene compra”.

Ante esta situación, contrario a lo que algunos comerciante, sobre todo en el mercado de la salud han aprovechado, dijo que ellos están ofertando sus productos para poder obtener mayores ingresos, ya que refirió se debe ser más empático con la crisis sanitaria que se está viviendo.

“Ahora lo que tenemos que hacer es dar más servicio, dar ofertas ser realmente solidarios con la gente, no hacer lo que están haciendo en el sector de la medicina, que todo lo han subido, ustedes han visto como hay buitres para la venta de un oxígeno, un concentrador, no se vale, porque la vida da vueltas, entonces hoy en día un comerciante tiene que ser solidario más en estos tiempos que pandemia”.

En este sentido mencionó que no es válido que se juegue con algo tan esencial como es la vida, y por ello debe haber mayor solidaridad y unión entre los ciudadanos para salir adelante, ya que la crisis económica es general y se necesita de todos para salir fortalecidos ante la pandemia.

Asimismo, agregó que los tiempos han cambiado y por lo mismo el comercio debe adaptarse, por lo que es importante ofrecer un buen servicio pero sobre todo precio, ya que en estos momentos no es válido el abuso, sobre todo porque quienes más están sufriendo la crisis son los negocios no esenciales.

Al respecto, indicó que durante el “Escenario C”, sus ventas se vieron afectadas hasta un 90 por ciento, lo cual ha repercutido en que varios comerciantes han preferido cerrar por no tener la suficiente solvencia económica, inclusive para pagar su renta.

“Realmente ha subido un 15 por ciento, realmente las ventas están prácticamente caídas a un 80, 90 por ciento, me atrevo a decir, prácticamente ni para los gastos, y yo me he dado cuenta van a ver mucha gente que precisamente está cerrando por lo mismo, y más que nada porque hay gente que no se ha solidarizado con los demás, y lo vemos en los caseros que no apoyan en nada, entonces toda esa gente en lugar de ganar va a perder porque van a perder sus locales y lo van a ver, pero en lo que es comercio ha mejorado muy poquito, y no es por otra cosa sino porque no hay dinero, y es porque no tienen trabajo, y la gente lo que más necesita hoy en día es el apoyo en solventar sus necesidades”.