Declinan aspirantes de MORENA a favor de Ricardo Badillo

Buscan que vaya un candidato en unidad en el Partido para lograr ganar las próximas elecciones

Por Josefina Herrera

Noticias

Cuatro de los 12 aspirantes a la presidencia municipal de San Juan del Río, por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), declinaron para sumarse al proyecto de Ricardo Badillo González, quien también forma parte de la lista de registros.

Rosario Rosales, Juan Carlos Díaz, Omar Aguilar y Arturo Esquivel, renunciaron a la aspiración de buscar la alcaldía para trabajar en unidad junto con el también aspirante Badillo González, pues refirieron que dejan a un lado los intereses personales para sumarse a intereses generales, y así formar un solo grupo en pro del proyecto de MORENA.

En este sentido, los cuatro ex aspirantes a la candidatura por la presidencia municipal de San Juan del Río, coincidieron en que Badillo González tiene una mayoría en consenso de aceptación y simpatía entre el 70 por ciento de los militantes de este organismo político, lo cual mencionaron es el perfil idóneo para competir en la próxima contienda electoral.

“Declinó en favor del señor Ricardo Badillo González en aras de contribuir a la candidatura de una unidad sólida y ganadora, teniendo como eje rector el fortalecimiento y construcción de la cuarta Transformación bajo la conducción de los principios y valores de MORENA, lo previo lo realizó de manera consciente, libre y voluntariamente, pero con la responsabilidad y convicción de contribuir al cambio verdadero en San Juan del Río, Querétaro”, expresó Rosario Rosales.

Por su parte Arturo Esquivel y Omar Aguilar, de igual manera hicieron pública su renuncia al registro, con la intención de sumarse a un aspirante a la candidatura que consideran más fuerte, y con ello lograr fortalecer aún más al Partido.

Asimismo, Juan Carlos Díaz, señaló que como todos los sanjuanenses, se encuentra muy dolido por el rumbo en el que han llevado a este municipio las autoridades, y esto fue lo que lo motivó a registrarse y creer en el proyecto de MORENA, y aunque no es militante, siente empatía por su forma de trabajar.

“Hemos tenido varias pláticas de las cuales quieren ellos poner un candidato de unidad, un candidato único que salga de MORENA, en San Juan del Río es independiente, MORENA tiene todo el derecho de elegir quién va a ser su candidato, no necesitamos de encuestas, no necesitamos de nada, si no sacaron candidato de unidad, tenemos la capacidad, tenemos gente muy preparada, tenemos gente nueva, gente muy trabajadora que puede ser un buen aspirante para la transformación y el trabajo de MORENA”, enfatizó.

Mientras tanto, Juan Manuel Ríos Jiménez, pionero, promotor y fundador de MORENA y quien acompañó a los 4 ex aspirantes, detalló que es muy claro que algunos de los que se registraron en búsqueda de este cargo popular, no lograrían conseguir la popularidad que se requiere para competir.

Al respecto señaló, que ya uno de ellos participó en las elecciones pasadas, pero el lugar que se consiguió fue porque también contendió Andrés Manuel López Obrador, y en este caso sería distinto, por eso llama a los otros aspirantes a ser realistas y tomar el ejemplo de los cuatro compañeros que buscan esa unidad para fortalecer el proyecto final, que es el de MORENA y la cuarta Transformación.

“Ya la elección pasada hubo un candidato a quien Andrés Manuel López Obrador le levantó la mano, no gano, bueno ahora que Andrés Manuel no está en contienda, de veras, ¿sonará razonable, increíble y congruente que pueda ganar esta persona?, yo creo que no, y así por el estilo, ahí tenemos otros compañeros de reciente ingreso al Partido en donde no tienen una aceptación generalizada de parte de la militancia o de parte de los simpatizantes, son profundamente desconocidos para decirlo de manera clara”.

Al cuestionarles si de ser electo cualquier otro aspirante a la candidatura, también se sumarían, los cuatro coincidieron en que trabajarían por el proyecto del Partido, y es por ello que están ahí, y si así lo considera este organismo político, podrían unirse, pero en su momento se estaría definiendo, ya que lo principal es que se tome en cuenta que para que MORENA en San Juan del Río salga a flote, es necesario ir en unidad y con el candidato idóneo.

Cabe señalar que los otros aspirantes que entran en la lista de registros son: Susana Águila, Juan Alvarado, Daniela Cruz, Néstor Domínguez, Edgar Inzunza, Fabián Reséndiz y Armando Sinecio.