Entregaré una administración sin trucos ni trampas: GVG

Desde su llegada, la administración ha subido cinco niveles en la calificación que otorga Fitch Ratings

Por Josefina Herrera

“Entregaré una administración sin trucos ni trampas”, esas fueron las palabras de Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San Juan del Río, al hacer referencia en cómo la recibió él hace cinco años, por lo que su meta es entregar unas finanzas limpias y totalmente sanas.

“Yo te puedo decir que le voy a entregar al próximo presidente municipal o próxima presidenta municipal, un gobierno mucho mejor de lo que yo lo recibí, sin deuda, sin trampas y sin trucos, no sólo cero deudas, sino sin trampas ni trucos, a qué me refiero, que no van a encontrar aquí demandas abajo del escritorio, no van a encontrar que en la cuenta bancaria sólo hay 80 mil pesos, o sea, eso que me hicieron, yo no lo voy a hacer”, precisó el edil.

En cuanto a la deuda que recibió, dijo que fue cerca de 350 millones de pesos, más otras ante proveedores que no estaban registradas ante Hacienda, por lo que desde el inicio de su administración, en conjunto con su equipo ha trabajado para sanar esas deudas y conflictos laborales.

“Nosotros recibimos en deudas cerca de 350 millones de pesos, deuda registrada ante hacienda y la que no estaba registrada, que eran deudas a proveedores, laudos laborales pendientes con trabajadores, deudas a prestadores de servicios como luz, gas, agua, teléfono, etcétera ,y un sinfín de otros temas como demandas por muchos asuntos, entonces mi compromiso es entregar un gobierno sin deuda, sin trucos, ni trampas”.

En cuanto a la calificación que se le ha otorgado al municipio por parte del Fitch Ratings, indicó que han logrado subir cinco escalones, lo cual ha sido muy bueno para su administración, ya que está casi al nivel de Corregidora, y lo cual demuestra que se ha ido avanzando en el tema financiero, y aunque no han llegado a una calificación como la de Querétaro, si se está viendo que están tomando buenas decisiones para lograr ir subiendo.

“En materia de calificaciones hemos subido cinco escalones, desde que entré como presidente, desde luego que hoy estamos en niveles prácticamente no de Querétaro, que tiene calificación muy buena, pero sí estamos ya como Corregidora, muy cercanos en materia de calificación crediticia, qué significa una calificación crediticia, pues bueno es una auditoría financiera que viene a ser un ente internacional con certificados para ver cómo movemos el dinero, qué decisiones tomamos, cómo estamos haciendo gobierno, cómo es la gobernanza, y hemos ido incrementando cinco niveles, podemos estar mejor claro que sí, pero vamos bien”.

Finalmente dijo en comparación a cómo recibió la administración, la calificación habla por sí sola, ya que el hecho de haber alcanzado cinco niveles más, quiere decir que han avanzado.