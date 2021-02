Querétaro en top 10 de Global Cities of the Future

La capital quedó en el lugar número ocho, compitiendo con más de 100 ciudades de todo el mundo

Daniela Montes de Oca

Noticias

La ciudad de Querétaro se encuentra en el top 10 de Global Cities of the Future, un ranking desarrollado por Financial Times y en el que evalúan 20 variables para determinar qué pequeñas y medianas ciudades tienen mayor potencial económico.

Después de que Querétaro haya sido evaluado en diferentes ocasiones para este ranking, es hasta ahora cuando ha sido considerado entre los 10 mejores; en la edición 2016-2017 quedó sin posición y, en el último ranking publicado 2018-2019 estuvo en la posición 19 de ciudades con mercados emergentes, explicó el secretario de Desarrollo Sostenible Genaro Montes.

En esta ocasión, Querétaro se encuentra en el lugar número ocho, por debajo de: Luxemburgo, Sohar, Gurgaon, Zúrich, San Luis Potosí, Breslavia y Amberes. Asimismo, por debajo de Querétaro quedaron otras ciudades como Düsseldorf y Edimburgo en Reino Unido.

Entre las variables que califican, el secretario Genaro Montes señaló “la capacidad de inversión extranjera directa, los proyectos de inversión, el número de patentes, la tasa de desempleo, el entorno amigable para los negocios, la rentabilidad y conectividad, el capital humano, el estilo de vida, las facilidades y simplificaciones administrativas que existen para abrir una empresa, básicamente, entre otras variables que son ponderadas”

Asimismo, Montes Díaz dijo que esta noticia es excelente, ya que demuestra que a pesar de la contingencia, Querétaro está saliendo adelante, también enfatizó que este resultado tiene mucho que ver con la vinculación del el sector privado con el sector educativo, cámaras y asociaciones, además de las políticas públicas implementadas para permitir que la ciudad se encuentre en esta posición.

Cabe resaltar que este ranking se publica de manera bianual y evalúa a 129 ciudades de todo el mundo, es desarrollado por el área de Inteligencia del Financial Times.