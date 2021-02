Por una SSPMSJR fuerte, con nuevo titular

Su experiencia en Defensa Nacional sumará al trabajo que ya se venía realizando en la corporación

Por Josefina Herrera

Noticias

El alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, indicó que aplaude la llegada del general Juan Antonio Sánchez Ruíz, quien con su amplia experiencia en la Defensa Nacional, llegará a sumar y seguir fortaleciendo a la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio.

En este sentido, mencionó que se han tenido grandes avances en el tema de seguridad desde su llegada a la administración, pues las condiciones para proteger a la ciudadanía han mejorado en gran medida, como lo es parte de su equipamiento y el C4.

“Se ha ido avanzando en estos años de gestión, que yo te diría que cuando entramos a la administración, pues para empezar hasta los radios, por decirte algún ejemplo, pues no eran radios encriptados, que se pudieran intervenir, hoy se tiene ya una comunicación implementada en materia de videovigilancia, cuando entramos solamente se tenían cuatro cámaras que eran de gobierno del estado, y estaban sobre paseo central, pues realmente eso no era un C4, ni un C3, ni C2, era un C0 o nada, y ahora sí ya tenemos verdaderamente un C4 que nos ha permitido a través de más te 200 cámaras propias y 250 cámaras del estado el llevar a cabo acciones para poder identificar acciones sospechosas, personas sospechosas, la prevención de personas implicadas en algún ilícito, tenemos ya arcos lectores de placas, que nos han permitido identificar a un sin fin de número de placas de vehículos locales o foráneos”.

Asimismo, el edil sanjuanense hizo hincapié en la instalación de videovigilancia en colonias que registraban una alto relación en incidencia delictiva superior a la media, principalmente en la zona oriente, donde ya hay más patrullas que puedan vigilar.

Además, agregó que también se cuenta con un GPS que les ha permitido saber en qué momento están los elementos llevando a cabo mejores tareas, así como la reacción pronta en la línea del 911.

“Hoy se ha terminado, ha bajado esa denuncia de que no contestaban el 911 ni para los reportes, se ha ido migrando de la mano de acciones del estado, por ejemplo hay un banco de ADN de los elementos policíacos, hoy se encuentra en el estado un banco de ADN, no solamente en esto sino en capacitación, todos los elementos tienen capacitación continúa, y quisiera reiterar en el tema de los Derechos Humanos, no hay que olvidar que la policía municipal trabaja conforme al marco de ley, sobre eso seguiremos trabajando lo que es importante, sumar experiencias, crear un cerco todos como lo hemos venido haciendo, pero con la llegada del general Juan Antonio Sánchez, va a fortalece”.

Dijo que es por ello que es por todas estas acciones que se trabajan en conjunto con el estado, que Querétaro se mantiene en los mejores índices y niveles de seguridad, a pesar de que hay temas que atender, pero se ha hecho un buen trabajo en equipo y es lo que se va a continuar haciendo.

En cuanto a la desaparición del FORTASEG, indicó que todo lo que se continúe haciendo para fortalecer a los elementos y la corporación será a través de recursos propios, ya que eso no les impedirá seguir llevando acciones como las de hasta ahora.