Decirle adiós a tu mascota

*La catedrática de la UNAM, Diana Marino Lima, habló sobre la eutanasia en las mascotas

Daniela Montes de Oca

Noticias

La eutanasia en las mascotas es un tema polémico y que causa mucho dolor entre los amantes de los animales, quienes los consideran como un integrante más de la familia; sin embargo, en esta conferencia del Foro de Bienestar Animal y Salud Pública del municipio de Querétaro, la M. En C. MVZ Diana Marino Lima destacó la importancia de tomar decisiones con responsabilidad, siendo empáticos para elegir el mejor futuro de la mascota, sin prolongar su agonía.

Esta conferencia formó parte del primer Foro de bienestar Animal y Salud Pública que organizó el municipio de Querétaro, el cual se llevó a cabo la semana anterior y tuvo excelentes resultados con cupo lleno en sus talleres y ponencias.

La catedrática de la UNAM inició su conferencia explicando el concepto de la tanatología veterinaria, la cual no solo busca ayudar al buen morir, sino también acompañar a los tutores o dueños durante este proceso de duelo.

“El perder a un compañero es difícil, por lo tanto apoyar con una transición exitosa el proceso de la pérdida y también entender que es importante decir adiós, porque en muchas ocasiones queremos aferrarnos a ese pequeño compañerito que ha iluminado nuestros días, que ha estado con nosotros en penas, en desgracias” destacó la doctora.

Asimismo, enfatizó el hecho de que los tutores deben de hacerse responsables de la elección del procedimiento, es decir si deciden extender el dolor y la agonía de un animal que ya no responde a tratamientos o, liberarlo del dolor a través de la eutanasia.

“Aceptar la responsabilidad que nos toca de la elección del procedimiento, pero no la culpa, por qué muchos tutores llegan sabiendo que el paciente ya no puede mas, ya se ha hecho lo humano y médicamente posible, pero el paciente no solamente no responde, ya se nota un agotamiento físico y mental evidente pero nadie quiere tomar la decisión porque se sienten culpables, culpables de no poder hacer más” resaltó.

Como veterinaria explicó que siempre se busca el bienestar del animal, si los tratamientos son una opción viable serán los propuestos; sin embargo, en el momento en el que los animales no responden a ellos es necesaria la eutanasia para poder liberarlos

“El generar sufrimiento adicional tratando de extender la vida, sin calidad, de vida o con dolor, bueno pues entonces nos lleva a una muerte agónica” resaltó.

Entre los factores que pueden llevar a las familias y veterinarios a tomar la decisión de dejar ir a sus mascotas resaltan: enfermedades no responsivas como insuficiencias renales, hepáticas o cardiacas, cáncer, enfermedades metabólicas, traumatismos severos, entre otras.

La Dra. Marino Lima expuso una tabla con otros factores a considerar para poder tomar la decisión, la cual se compone de situaciones como: el manejo del dolor ¿es exitoso el tratamiento, está sufriendo el animal?; hambre e hidratación ¿está comiendo y tomando agua, requiere fluidoterapia o sonda?; higiene ¿se mantiene limpio, hay heridas?; movilidad ¿se puede desplazar por si solo sin dificultad? y, más días buenos que malos.

Como parte de la ponencia también dio algunas recomendaciones a la hora de tomar la decisión como hablarlo con el veterinario y analizar otras alternativas viables, platicarlo en familia con niños escuchando pero sin poder decidir (ya que ellos no son conscientes de lo que significa la calidad de vida), que el doctor explique el procedimiento y sugerir una despedida, sin llanto, que coma lo que quiera, mimos, actividades que le gusten a la mascota o visitar a un ser que quiera mucho.

La M. En C. MVZ Diana Marino Lima reiteró la importancia de dejar ir a las mascotas cuando estas ya están sufriendo, sin sentir culpa ya que la eutanasia es un procedimiento que los liberará del dolor.

La conferencia se puede consultar en las redes sociales del municipio de Querétaro.

