Defenderá gobierno de SJR obra de San Pedro Ahuacatlán

Ante nuevo amparo jurídico, ejidatarios de San Pedro Ahuacatlán pararon nuevamente la obra de la construcción de la carretera.

Por Josefina Herrera

Noticias

Luego de que el presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, diera a conocer hace unos días que el Ejido de San Pedro Ahuacatlán, metió un nuevo amparo para detener el avance de la realización de la carretera en construcción, indicó que se seguirá defendiendo la obra hasta que ésta sea concluida.

En este sentido, mencionó que al meterse este amparo, de manera automática se detienen los trabajos, por lo que se espera que antes del mes, este pleito quede resuelto para que la obra pueda continuar, pues ya se lleva cerca del 90 por ciento de avance.

“Me informó la dirección jurídica que habían vuelto a ingresar un amparo los ejidatarios de San Pedro, el juez, digamos de manera automática en estos casos siempre solicita que se detengan los trabajos mientras revisan la procedencia o no de la solicitud, nosotros haremos valer una contestación señalando que el asunto ya fue juzgado, y que por lo tanto no tiene sustento el análisis de fondo, consideramos que aproximadamente en tres semanas podemos reiniciar los trabajos, pero desde luego es importante señalar lo que se dio en virtud de que nuevamente un puñado de personas, que no rebasa el número de 10 son quienes controlan de manera directa el Ejido de San Pedro, pues nuevamente buscan entorpecer los trabajos con un efecto netamente económico lo que mueve a los líderes”, detalló el edil.

Señaló que no todos los ejidatarios están en contra de la obra, pues de un aproximado de 120, 40 de ellos no están a favor de lo que venían haciendo la autoridades del Ejido, y lo que buscan particularmente es que el gobierno municipal les dé dinero para pagarle a los abogados que contrataron en el primer juicio, y ante ello se pretende llegar a un acuerdo.

“Digamos este puñado de persona lo que busca es que el gobierno municipal les dé dinero para pagarle a los abogados que contrataron el primer juicio, y a los que les deben dinero, el gobierno no va a pagar, esto mientras yo sea presidente, por una razón, porque ellos son quienes iniciaron un juicio y no fuimos condenados en el juicio a pago de ninguna cantidad, entonces lo único que está sucediendo es que estamos siendo pues de alguna manera víctimas o sujetos de la presión, consideramos que no va a proceder el recurso jurídico, haremos valer esto ante los jueces, pero desde luego que es importante resaltar pues que no es una actitud positiva del Ejido, y menos en estos tiempos de pandemia donde lo que debe imperar es la solidaridad y el sentido común”.

Aunque de momento no hay una cantidad específica, de acuerdo a algunas pláticas que sostuvieron los ejidatarios con autoridades municipales, se solicitaban cinco millones de pesos para poder pagarle a los abogados, sin embargo, el edil indicó que no hay forma de que se les pueda pagar, puesto que es un juicio que ellos mismos iniciaron y el cual ya habían perdido.

Espera que este nuevo procedimiento no tarde más de tres semanas, debido a que por causas del COVID los juzgados están trabajando con guardias, y la obra ya se encuentra casi lista, pues lo único que faltaría sería pintura en señalización y parte de la luminaria.

“Esperemos que no pase de un mes que se suspenda esta obra de San Pedro, ¿qué falta?, pues algo importante a nuestro juicio que es toda la señalética, el tema de la pintada, de la pintura diagonal y horizontal de los cruces peatonales, los señalamientos, la velocidad del paso peatonal, etcétera, entonces creemos que es bien importante, luminaria al 100 por ciento de la obra para evitar accidentes, para evitar condiciones de error, pero tenemos fe y tenemos esperanza en que nos va a escuchar el juez y vamos a lograr inaugurar en este mismo año, y desde luego en próximos meses esta vialidad tan importante para la zona de San Juan del Río, para el municipio de general”.