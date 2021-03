Palacio Nacional amurallado

Colocan vallas para proteger Palacio Nacional, así como comercios y otros establecimientos durante la marcha del 08 de marzo

Gobierno Federal decidió colocar vallas metálicas alrededor de monumentos, espacios como Bellas Artes e incluso y por primera vez Palacio Nacional, el acto ha sido fuertemente criticado, acusando al gobierno de no ser empático con las mujeres y su lucha por el cumplimiento de sus derechos, paridad de género y mayor seguridad dentro de la República Mexicana.

Desde hace un par de días, personal de Gobierno comenzó con la colocación de vallas, esto derivado de algunos incidentes ocurridos en pasadas marchas feministas, así lo dio a conocer la secretaria Claudia Sheinbaum quien destacó que si bien en la ciudad no se reprimen las manifestaciones, tampoco se permitirán agresiones. Además, llamó al cuerpo policial a solo actuar en la contención sin hacer uso de la fuerza.

Aunque otros espacios ya habían sido protegidos durante pasados eventos, por primera vez Palacio Nacional fue amurallado, una imagen que ha impactado a miles de mexicanos y que ha causado mucha polémica. Miles de mujeres se han pronunciado en contra de ello, viéndolo como un acto que reitera el poco apoyo que se les da cuando las cifras de desapariciones y feminicidios van en aumento.

Ante la lluvia de críticas, el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador señaló que con el blindaje no se demuestra miedo, sino que es un acto que contribuirá a proteger a otras personas y espacios de las agresiones que se puedan suscitar durante la marcha que conmemora el Día Internacional de la Mujer.

“Imagínense si no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo” aseveró, además de hacer un llamado a una manifestación pacífica .

Este 08 de marzo las mujeres saldrán a exigir sus derechos y Querétaro no se queda atrás, será la tarde de este lunes cuando se reúnan en el Centro Histórico para dar comienzo a la marcha, además de crear una iniciativa para plantar árboles por cada víctima de feminicidio en lo que va de este 2021.

