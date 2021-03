Con Escenario B repunta comercio en Tequis

Ha sido positivo el “Escenario B” para comercio en general en Tequisquiapan.

Por Josefina Herrera

Noticias

Janet Lozada Gutiérrez, directora de Turismo en Tequisquiapan, indicó que comerciantes y prestadores de servicios han repuntado un 30 por ciento en sus ingresos con el “Escenario B”, pues al ampliarse los horarios les da una mayor posibilidad de la llegada de mayores visitantes al pueblo mágico.

“Sin duda alguna el cambio de escenario nos da un respiro para que todos los prestadores pueden reactivarse, por lo menos los ingresos que vayan entrando les puedan ayudar para ir pagando nómina, proveedores que ya se tenían, como con adeudos”.

Asimismo, dijo que Tequisquiapan ha seguido al pie de la letra todos los protocolos sanitarios, y cada comercio está teniendo todos los cuidados necesarios, esto para evitar que se pase nuevamente al “Escenario C”, puesto que algunos de ellos se verían muy afectados.

“Estamos bien contentos porque el visitante ahora sí está tomando conciencia, no hay tanto que está en ese estire y afloja, de tener que decirle usa cubrebocas, usa gel, toma la temperatura, pues cada día estamos más adaptadas a esta nueva normalidad, y sin duda alguna ha sido bien recibido por todos, tanto para el visitante como el prestador, porque ya empieza haber como un 30 por ciento de diferencia a lo que se venía manejando con el otro escenario, sobre todo que nos castiga mucho cuando el escenario no permite la venta el fin de semana, porque nosotros sabemos que somos un destino turístico, el fin de semana por ejemplo con la Ruta del arte, queso y vino cuando te dice no puedes vender vino sábado y domingo, pues nos hace ahorcarnos”.

En este sentido, dijo que a pesar de ello pues están siendo empáticos con las disposiciones estatales, pues al final las medidas que se toman son para el cuidado de todos, pero se espera no volver al “Escenario C”, sin embargo, se sabe que para ello se requiere de la participación y responsabilidad tanto del ciudadano como del comerciante.

“Seguimos ateniendo todos los protocolos al pie de la letra, como han podido ver a todo lugar a donde entras se tienen todos los cuidados necesarios, sin embargo también hemos sido muy respetuosos y entendemos, hay un seguimiento del Comité Técnico de Salud, y si ellos consideran que así es, aunque nosotros nos veamos demasiado apretados, pues apoyamos todas las medidas que se nos invitan”, concluyó.