EL CUERPO DE CRISTO TEMPLO Y SUS ALCANCES

-P.Prisciliano Herández Chávez, CORC.

La revelación más profunda y misteriosa sobre el Templo la expone Jesús, después de la expulsión de los vendedores en respuesta a la interrogación de los judíos. Le piden la señal para actuar así . “Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré… Él Habla del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho” (Jn 2,13-25). Anuncia su Pascua, la verdadera señal que se habrá de convertir en signo permanente de su presencia, -la Eucaristía, misterio de inmolación, misterio del Templo mesiánico vivificante: la máxima revelación, la máxima acción- su entrega pascual, su donación permanente como inmolado y glorificado.

La antigua profecía de que Dios habitaría en medio de los hombres se cumple de una manera inimaginable en el Cuerpo histórico de Cristo y en su Cuerpo eucarístico: “porque en El habitó la plenitud de la divinidad” (Col 2,9). El mismo san Juan nos dice: “ Y la Palabra (el Verbo) se hizo carne y habitó entre nosotros y puso su morada entre nosotros…” (Jn 1, 14).

Se ha de recalcar la conexión del Templo, Cuerpo de Cristo, con la Eucaristía: toda la historia de la salvación revela las intervenciones de Dios. Esas intervenciones de acercamiento de Dios cristalizan en el Templo. Ahora bien, la máxima intervención de Dios será la pascua de Jesucristo, como revelación y acontecimiento de salvación y por tanto la máxima ‘presencialización’ de Dios entre nosotros. Por su muerte y resurrección Jesús se convierte en el Templo vivificante, de cuyo costado mana sangre y agua de manera permanente como fuente de la salvación y como culmen de su acción redentora. Es el costado de Jesús, su Corazón traspasado, el costado del verdadero Templo, el lado derecho del templo(cf Ez 47, 1 ss; Jn 19,34). Esta realidad admirable de su presencia se perpetúa entre nosotros, pues, por la Eucaristía, sacramento admirable de su presencia entre nosotros.

De este modo nuestro Templo-Jesús, es un Templo dinámico: la Pascua de Cristo; Jesús se entrega filialmente y el Padre lo glorifica y convierte a su costado glorificado en comunicador del Espíritu Santo.

Con Él se da la máxima presencia y con Él se da la máxima comunión y comunicación. Él es la Alianza nueva, eterna y definitiva; Él es La Promesa, el Amén de Dios, el Cumplimiento pleno.

El cristiano y la Iglesia, Templo de Dios, Templo de Cristo, porque es el Cuerpo de Cristo.

En las cartas apostólicas se da la extensión del Templo Mesiánico a la misma Iglesia, a la comunidad de los fieles, como lo señala el mismo san Pablo ( cf 1 Cor 3,16-17; Col 1, 24).

Conviene recordar que para un judío instruido en las Escrituras, como San Pablo, el ‘cuerpo’ designa a la persona viviente cuya actividad se manifiesta al exterior. Por tanto, cuando san Pablo habla de nuestros cuerpos como templo de Dios o como materia de nuestro culto espiritual, entiende por ello la persona entera en su situación concreta; de aquí que nuestros cuerpos están destinados a resucitar a imagen de Cristo y en virtud de su Pascua (cf Ives Marie Congar, el Misterio del Templo, pág 179)

El mismo san Pablo predica que Cristo muerto y resucitado es el principio de una nueva creación, cuyos beneficios deben extenderse a la creación entera. Alcanza su plenitud en aquellos que han recibido el Espíritu de Cristo y forman su Cuerpo.

Para san Juan el Verbo se ha hecho carne para permitirnos llegar a ser una sola carne vivificada por su vida filial en el amor y por la comunión en el pan vivo de su carne ofrecida en sacrificio.

San Pedro en su Primera Carta nos dice: “Al acercarse a él, piedra viva,(Cristo), desechada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también ustedes participan como piedras vivas en la construcción de un templo espiritual para ejercer un sacerdocio santo que, por mediación de Jesucristo, ofrezca sacrificios espirituales”(2, 4-5). Texto de gran densidad y síntesis de la predicación apostólica acerca de la comunidad cristiana como templo, como lo afirma el mismo Ives Marie Congar.

En suma, los Apóstoles identifican el nuevo Templo con la Iglesia.

Todos los cristianos son personalmente el Templo de Dios. Ahí donde hay un fiel hay Templo de Dios. Sin embargo, de muchos fieles no se sigue que haya muchos templo. Aquel que habita en todos y santifica a todos es uno. “El templo de Dios es santo y ese templo son ustedes” (1Cor 3).

Otro aspecto que hemos de considerar es ese ‘templo escatológico’ o la plenitud escatológica de la presencia de Dios, la última y definitiva.

En el Apocalipsis 21,22: “Pero no vi en la Ciudad ningún Templo, pues el Señor Dios todopoderoso y el Cordero son su Templo”. Esta es la última palabra de la Revelación sobre el misterio del Templo como el misterio de Dios. Sus alcances son extraordinarios e inimaginables.

Cristo es el Cordero inmolado y victorioso de cuyo costado mana el agua de la vida, es decir, el Espíritu, don propio de la nueva y eterna Alianza.

La Iglesia vive una pascua de continuidad mediante la Pascua del Cordero degollado y vencedor. En suma, nosotros habitamos en Dios y Él es nuestra morada.

Existe una reciprocidad de mutua inhabitación. Esto ocurre a imitación del Padre y del Hijo. Son el uno para el otro: el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre (cf Jn 10,38); Ahí donde está el Hijo quiere que estén con Él aquellos que el Padre le ha dado (cf Jn 17,24).

Que Dios sea nuestro Templo quiere decir una inhabitación recíproca, lo que es verdadero en la eternidad de las relaciones del Padre y del Hijo “todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío” (Jn 17,10).

En adelante, con las debidas proporciones de participación, se habrá de realizar esta comunión-Templo-divinidad con el Padre y los hijos adquiridos por la sangre del Cordero y desde la comunión con Él, pues nadie va al Padre si no es por Él.

Todas las mediaciones están ordenadas a esta comunión perfecta, íntima y estable: “En aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí y yo en ustedes. Quien me ama es el que acepta mis mandamientos y los cumples. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él… Si alguien me ama, cumplirá mis palabras, y el Padre lo amará y vendremos a él y pondremos nuestra morada en él” (Jn 14,20.21.23).

En rigor teológico no es necesario morir para vivir la presencia de inhabitación trinitaria, o ser morada del Dios unitrino, el Dios vivo y verdadero. La espiritualidad para ser verdaderamente cristiana debe tener por centro el misterio trinitario, en nivel ontológico,-de ser, en nivel de contemplación, en nivel de celebración, en nivel de vivencia plena, ahora en el tiempo y después en la eternidad. El cielo se adelanta, pues Dios Trino, es ese Cielo.

La inhabitación ha de entenderse como presencia real de las tres Personas divinas en las almas de los que están en gracia. Las Personas divinas, las tres, habitan en el hombre como en un templo, y no sólo el Espíritu Santo.

Citamos al teólogo, poeta, místico y doctor de la Iglesia san Juan de la Cruz al respecto. No existe pluma más autorizada para estos campos. Su texto es atrevido y puede ser ocasión para que se vea el alcance del Templo Vivo, signo, misterio y misión de comunión: El misterio de la Santísima Trinidad tal cual es, generación del Hijo, espiración del Espíritu Santo, se da en el alma que recibe “la comunicación del Espíritu Santo, para que ella ‘aspire’ en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo… Porque eso es estar –el alma- transformada en las tres Personas en potencia –Padre-y Sabiduría-Hijo- Amor-Espíritu Santo, y en esto es semejante el alma a Dios, y para que pudiese venir a esto la creó a su imagen y semejanza”(Cántico espiritual 39,3-9).

Quizá recordar el concepto de persona divina según Santo Tomás nos permite entender mejor esto: relación subsistente y eterna. Relación como referencia subsistente al Tú de otra persona divina. Nosotros seríamos ‘relatio ut res subsisten’,-relación-referencia como realidad subsistente, pero creados. De aquí esa posibilidad en cuanto potencialidad de relación a nivel de naturaleza pura; solo que es necesaria la gracia para que sea existente a nivel del ser de Dios uno y trino. Como personas elevadas sobrenaturalmente y por participación existe ese abrazo abismal y esa relación real y misteriosa con Dios trino en este nivel de las procesiones trinitarias tal y como lo enseña san Juan de la Cruz, que solo señalé fragmentariamente.

Hemos de considerar a la Santísima Virgen bajo este tema del Templo.

María es Madre de Dios, porque es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad y esa persona es Dios; el sujeto último es la persona. Es por tanto la Madre del Verbo encarnado. Madre de Cristo y madre de su Cuerpo que es la Iglesia.

Ella misma es Templo de Dios porque engendró a Cristo; lo llevó desde su concepción virginal por obra del Espíritu Santo, hasta su nacimiento. Es pues el primer santuario vivo de Dios en la tierra. Ella es el Arca de la Nueva Alianza, ante cuya presencia salta de gozo Juan el Bautista y hace exclamar a Isabel bajo la acción del Espíritu Santo: “¡Bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Cómo es que viene a mí la madre de mi Señor?”(Lc 1,43).

Ella es el santuario en el que Cristo se ha constituido Sacerdote por la unción del Espíritu Santo y en el que inicia el ejercicio sacerdotal a favor de todos.

En Ella, además, la inhabitación trinitaria y esa reciprocidad de habitación es a nivel hipostático,-de personas divinas, y aventaja a toda creatura angélica y a toda creatura humana, pues el amor es la causa de la inhabitación de Dios respecto a la creatura como del amor de respuesta de la creatura en relación a Dios. El lugar que ella ocupa en la comunión trinitaria es eminente, al igual que su puesto dentro de la economía de la redención y por tanto en el misterio de Cristo, de la Iglesia, de cada cristiano, de cada sacerdote. Es la ‘Llena de Gracia’ inhabitada por la Santísima Trinidad, de modo sobreabundante: es la Hija predilecta del Padre, es la Madre amada del Hijo, es la Esposa-Templo del Espíritu Santo.

Entonces los alcances del Templo o del misterio del Templo, Cuerpo de Cristo son teológicamente, admirables, extraordinarios y deben de ser permanentemente vividos y contemplados. Esta es la altura y la profundidad de la mística plenamente cristiana. Somos Cuerpo de Cristo, por su Pascua-Eucaristía, morada de Dios y en Dios Trinidad, habitamos de modo inefable.