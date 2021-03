Suspenden el Viacrucis de La Valla

Después de 42 años consecutivos, por segunda ocasión tendrá que cancelarse.

Por segundo año consecutivo el viacrucis de la comunidad de La Valla será suspendido debido a la pandemia, así lo dio a conocer Gerónimo Pérez Álvarez, uno de sus organizadores.

Señaló que en el mes de enero sostuvieron una reunión con el consejero del padre de la comunidad para analizar si se podría llevar a cabo este año, sin embargo debido a que la contingencia sanitaria no ha cedido, se les indicó que nuevamente tendría que cancelarse.

Ante estas indicaciones, los organizadores del lugar lo entendieron y prefirieron acatar dichas disposiciones, pues el realizarlo sería un gran riesgo en la salud, no sólo de los habitantes de la comunidad, sino también para quienes acudieran a presenciar la representación.

“Definitivamente si lo vamos a suspender porque por eso de la pandemia, nosotros tuvimos una junta con los organizadores en el mes de enero que le preguntamos al consejero del padre que sí podríamos hacer algo y nos dijo que no, que no se podía ahorita, no tenía permiso del obispo de hacer nada, y por esa razón ya mejor ahí le dejamos, ya no seguimos insistiendo ni a Protección Civil porque yo creo que nos iban a decir lo mismo, que ahorita no hay que ser este tipo de evento por la gente que viene, ya que viene mucha gente y es por eso que nos vamos a quedar otra vez con las ganas”.

A pesar de que al año pasado únicamente hicieron algo pequeño, donde un menor grupo de personas acudió a colocar la cruz, sólo como algo representativo, dijo que en esta ocasión también se abstendrían de realizarlo, ya que implicaría que algunas personas pudieran sumarse y prefieren evitar alguna contra indicación.

“Yo creo que por este año no vamos a hacer nada, pensamos algo pequeñito o algo así en la comunidad, pero pensamos que se daban cuenta a lo mejor en el municipio de San Juan del Río, a lo mejor nuestros vecinos, a lo mejor venían, y lo que no queremos también es tener problemas con Protección Civil por causa de hacer esto así nada más que lo hagamos sin su consentimiento, también el año pasado hicimos algo pequeñito, ahí llevamos la cruz nada más, pues algo pequeñito nada más entre nosotros, y nada más así de civiles porque no se vistieron, no se pusieron sus atuendos, así nada más de rápido, y para este año pues yo creo que no, no vamos a hacer nada”.

Cabe señalar que este viacrucis es uno de los más representativos en San Juan del Río, ya que logra reunir a alrededor de cinco mil personas, y tras 42 años consecutivos de realizarse, éste sería el segundo año que quedaría suspendido, sin embargo, Don Gerónimo Pérez Álvarez, espera que para el siguiente año se pueda hacer algo espectacular para compensar estas dos ocasiones en que tuvo que ser suspendido.

“A ver qué si para el siguiente año que Dios quiera todo estemos aquí, vamos a presentar algo más espectacular todavía para compensar estos dos años que no hicimos nada, necesitamos algo espectacular, más diálogos, algo que se vea bonito para compensar ésto de que nos hemos quedado parados”, concluyó.