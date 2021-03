Esta son las razones por las que la Playstation 4 es la consola más elegida

La playstation 4 es la consola preferida de los amantes de los videojuegos desde hace ya varios años, no solo por la tecnología que tiene para ofrecer sino por todos los juegos que se pueden disfrutar en ella.

Los juegos que tiene para ofrecer, la tecnología con la que cuentan y todo el mundo de la playstation 4 descúbrelo aquí.

Conoce las diferentes versiones

Existen varias versiones de la playstation 4 que van variando algunas de las prestaciones que tienen para ofrecer. Si lo que se busca es comprar playstation 4 al mejor precio lo mejor es checar todas las opciones para así poder elegir la que mejor se adecue a lo que se está buscando.

PlayStation 4

El modelo estándar de la PS4 ya no se encuentra a la venta, aunque se puede conseguir usada. Si hay que compararla con las versiones más nuevas podemos decir que ya quedó un poco en el tiempo.

Esta versión mide 27,51 x 30,51 x 5,31 cm, pesa 2,8 kg y ofrece una resolución de hasta 1080p. Cuenta con un RAM de 8 GB y un disco duro de 500 GB/1 TB. Tiene lector de Blu-Ray y DVD.

PlayStation 4 Slim

En cuanto a funciones no ofrece grandes cambios, lo más notorio entre esta consola y la clásica es que está ofrece un diseño completamente renovado más compacto y ligero. Incorpora una versión HDMI 2.0a con mayor ancho de banda que permite aprovechar mejor la calidad y densidad de color, así como el funcionamiento a resoluciones mayores.

Esta versión mide 26,5 x 28,8 x 3,9 cm, pesa 2,1 kg y tiene una resolución de hasta 1080p. Cuenta con un RAM de 8 GB y un disco duro de 500 GB/1 TB. Además, del lector Blu-Ray y DVD.

PlayStation 4 Pro

La PlayStation 4 Pro es la versión más potente de todas y por lo tanto la más costosa. Mide 29,5 x 32,7 x 5,5 cm, pesa 3,3 kg y tiene una resolución de hasta 4K. Cuenta con un RAM y un disco duro de 1 TB. 8 GB. Y mantiene el lector de Blu-Ray y DVD.

¿Cuál es la mejor opción? La realidad es que la PS4 clásica puede ser una opción si no se quiere gastar tanto dinero aunque no es lo recomendado. Lo ideal sería ir por la versión pro pero si no se cuenta con una televisión 4K la realidad es que no se le va a poder sacar provecho a la calidad de imagen que ofrece. Teniendo esto en cuenta todo esto podemos ver porque la versión Slim suele ser la más escogida entre los amantes de los videojuegos.

¿Tiene juegos exclusivos?

Si, la PS4 tiene varios títulos exclusivos que no se pueden disfrutar en consolas de la competencia. The Last Guardian, ASTRO BOT: Rescue Mission, Death Stranding, Ratchet and Clank, Days Gone, Horizon Zero Dawn Uncharted: El Legado Perdido, Shadow of the Colossus, Marvel’s Spider-Man, Persona 5 Royal, Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón,The Last of Us Parte 2 y Detroit: Become Human, son tan solo algunos.

Estos títulos, entre otros, son los que hacen que varios jugadores elijan esta consola sobre la Xbox o la Wii. Aunque cabe destacar que si se pueden jugar en computadora.