Qrobús sale de camino y vuelca en BQ

Presuntamente el operador habría volanteado al evitar chocar con otro vehículo; viajaba solo y resultó ileso

Por Said Muñoz

Noticias

Operador de ruta de Qrobús salió de camino y terminó volcado sobre un área verde en la gasa de incorporación del boulevard Bernardo Quintana hacia la carretera 57, México-Querétaro, en la capital del estado.

El hecho ocurrió a temprana hora, cuando el guiador del camión del sistema de transporte público, perdió el control por lo que salió de carriles centrales del boulevard Bernardo Quintana en dirección a Centro Sur, para quedar sobre la gasa de incorporación a la carretera 57, pero del carril que conduce al norte de la ciudad.

De acuerdo a lo obtenido en sitio, el transportista volanteó para no impactar a un vehículo particular en los carriles centrales, por fortuna, a la salida de camino y en su trayecto hasta la llegada a la gasa de incorporación, no impactó ningún otro automotor.

Personal de emergencias arribó al sitio donde valoró únicamente al conductor ya que viajaba solo en la unidad. Debido a lo aparatoso personal de la Policía Estatal (PoEs) abanderó la zona por lo que bloqueó dos carriles y la gasa que incorpora a la autopista.