Grotesca la desigualdad del acceso a las vacunas:OMS

La Organización Mundial de la Salud destacó que esto es muestra del fracaso moral del mundo

Daniela Montes de Oca

Noticias

El director general de la OMS Tedros Adhanom resaltó que es enorme la brecha de desigualdad en el acceso a las vacunas contra COVID-19, mencionando que esto muestra del gran fracaso moral que se vive hoy en día.

“Los países que están vacunando a gente joven, personas sanas y con riesgo bajo de contraer COVID-19, lo están haciendo a costa de los países pobres. Hay países intentando vacunar a toda su población mientras otros no tienen nada” expresó el director general.

Asimismo destacó “La distribución no equitativa de las vacunas del COVID-19 no es solo un ultraje moral, es también engañarse desde el punto de vista económico y epidemiológico (…) en enero dije que el mundo estaba al borde de un fracaso moral catastrófico si no se distribuían equitativamente las vacunas del COVID19. La distancia entre las vacunas en países ricos y las repartidas por COVAX es más grande cada día y más grotesca cada día”

A través de las redes sociales oficiales de la OMS también se posteó que los países más pobres están preguntándose si los países ricos fueron sinceros cuando se habló sobre la solidaridad.

En este sentido, algunos países así como la OMS han sugerido el tema de la liberación de patentes, para que sea más sencillo el acceso a la vacuna y todos los países puedan avanzar más rápido.

Asimismo se habló sobre la transmisión del virus y cómo entre más se siga esparciendo será mayor la cantidad de variantes que habrá y algunas que ya no sean controlables con la vacuna, por lo que se reiteró que lo mejor para todos los países es que juntos avancen de manera equitativa hacia la inoculación.