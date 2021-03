Segundo día de registros

Por Jahaira Lara

Foto Sixto Picones

Noticias



Tres de los aspirantes a gobernar Querétaro se registraron ayer ante el INE, Raquel Ruiz (PRD), manifestó que debe privar el respeto a la diversidad, dialogo razonado, constructivo y campañas de altura.

En Movimiento Ciudadano, sentenció Beatriz León, no se simulará ninguna elección y no será comparsa de nadie, y Miguel Nava de RSP, dijo que las marcas políticas producen un gasto innecesario y quienes encabezan los gobiernos se conducen como “dioses sexenales”.

Movimiento Ciudadano no será comparsa de nadie: Beatriz León

En Movimiento Ciudadano no se simulará ninguna elección y no serán comparsa de nadie, sentenció Beatriz León Sotelo, tras realizar su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) como aspirante a la candidatura del gobierno estatal; donde se comprometió a trabajar por una política de inclusión, no declinar por ningún partido político a futuro ni caer en guerra sucia.

Ante miembros del partido y el IEEQ, destacó que además de ser la candidata más joven a la gubernatura, en este caso por Movimiento Ciudadano, es la única candidata mujer con la experiencia haber administrado a través de un cargo de elección popular -al haberse desempeñado como presidenta municipal de Pedro Escobedo-; por lo que reiteró que no existen desventajas con otras candidaturas, el único rival a vencer es la desigualdad y la falta de inclusión.

Lo anterior, tras criticar a los partidos políticos que trabajan en coalición a nivel nacional, lo que dijo, es uno de los motivos por los que la población ya no cree en la clase política; esto al reiterar que en la fuerza política que representa se tiene la determinación de no hacer coaliciones.

“Por aquí pasaron y van a pasar actores que juegan a ser comparsa de otros actores políticos; vean sus coaliciones, por eso ya nadie les cree. Estamos convencidos de que hay que sacudir estructuras viejas de gobierno y remover partes oxidadas”, señaló

La ex priista se comprometió a velar por todas las causas de la población y escuchar a cada ciudadano; pues sentenció que no debe haber minorías al momento de tomar decisiones y sectores como las personas con discapacidad, los pro vida y pro aborto, indígenas, mujeres, feministas, comunidad LGBT, tienen cabida en el partido.

Asimismo, aseguró, que durante sus actos de campaña se seguirán a cabalidad los protocolos sanitarios para no poner en riesgo a la ciudadanía.

“Quiero que este mensaje les llegue muy claro a todos aquellos políticos que nos etiquetan así están tan lejos de la gente (…) no se dan cuenta que lo que llaman minorías también somos ciudadanos, la comunidad LGBT y los heterosexuales no somos minorías, somos ciudadanos, las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad no somos minorías, somos ciudadanos, los pro aborto, las feministas y los pro vida no somos minorías, somos ciudadanos, Movimiento Ciudadano velará desde la Casa de La Corregidora por las causas de los colectivos”.

Finalmente, la candidata habló de su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) -por el cual contendió en el proceso electoral del 2015- por un tema de valores, cuestiones de agenda y decisiones personales.



Elegir con responsabilidad y apostar por candidatos “reales”: Miguel Nava

Las marcas políticas han producido un gasto innecesario a la sociedad y generan gobiernos donde quienes los encabezan se conducen como “dioses sexenales” que atienden a los intereses de los partidos que representan, sentenció el precandidato a la gubernatura de Querétaro, Miguel Nava Alvarado, quien llamó a la población a apostar por candidatos ciudadanos que gobiernen para la gente y no empeñar el futuro de las familias ante estos “dioses sexenales”.

En el discurso que dirigió a la población, tras realizar la solicitud de su registro como candidato por Redes Sociales Progresistas ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, agradeció la oportunidad que se le dio para participar en este proceso electoral como un ciudadano con la libertad de expresarse.

Lo anterior, luego de acusar a las “marcas políticas” de secuestrar la democracia del país, ya que aseguró, los ciudadanos que no militan en ningún partido y tienen interés de contender por un cargo de elección popular, no tienen la oportunidad. Mientras que los candidatos que representan tanto al Partido Acción Nacional como Movimiento de Regeneración Nacional fueron elegidos por “dedazo” del gobierno estatal y del gobierno federal.

Por lo anterior, reiteró el llamado a la ciudadanía a elegir con responsabilidad a quién gobernará los próximos seis años y a los institutos electorales los exhortó a garantizar elecciones limpias, pues recordó que la población no solo ha perdido la desconfianza en los gobiernos, sino también en las autoridades electorales.

“Queremos candidatos reales, no candidatas y candidatos como lo que pasa hoy, que son dedazos; el candidato del PAN, dedazo del gobernador y la candidata de Morena dedazo del presidente de la República, ellos van a defender lo que les dejan sus padrinos políticos (…) Tienen que ser testigos las queretanas y queretanos de cómo la democracia está secuestrada por los partidos políticos; es ahí donde reitero mi agradecimiento a Redes Sociales Progresistas que voltea a ver a un ciudadano y no le tapa la boca para hablar”.

El precandidato recordó los tres retos que lanzó a los precandidatos de otras fuerzas políticas, mismos que no fueron aceptados: renunciar al dinero público y evitar el derroche innecesario del dinero del pueblo para campañas políticas; hacer campañas conjuntas de forma digital y el tercero, dijo que se podrá ver una vez que pasen las elecciones del 6 de junio, que los ganadores no designen a compadres, amigos o su cuota política como miembros de su gabinete, sino miembros de asociaciones civiles, cámaras, universidades o colegios profesionales.

Finalmente, compartió que hará uso de recursos propios para realizar su campaña y ésta será austera; quien destacó que hasta el momento siete personas integran su equipo de campaña, todos ellos voluntarios.



Evitar la polarización y respetar la diversidad de ideas: Raquel Ruiz

Respeto a la diversidad, diálogo razonado y constructivo, campañas de altura, observancia de la legalidad constitucional y el respeto a la voluntad de la ciudadanía, fue el llamado a los partidos políticos que hizo la precandidata a la gubernatura de Querétaro por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raquel Ruiz de Santiago, para este proceso electoral.

Luego de solicitar su registro como candidata a la gubernatura de Querétaro, señaló que este momento debe llevar a la reflexión sobre la importancia de la democracia más allá de los procesos electorales, sino como parte integral de la vida de los ciudadanos y de las sociedades; pues dijo, la democracia también “es alzar la voz por encima de los que nos gobiernan”.

Ante ello, la precandidata sumó el exhortó a la ciudadanía a evitar la polarización y el respeto a la diversidad de ideas entre ciudadanos, pues reiteró que sólo a través de la unidad se puede encontrar una salida a este problema en el que se encuentra inmerso el país.

“Ha llegado la hora de proyectar la grandeza de Querétaro, como una tierra de oportunidades y donde la ocurrencia, el dolo y resentimiento no tengan cabida en el gobierno (…) Este momento nos invita a retomar la reflexión sobre un concepto cuya discusión siempre estará abierta: la democracia; que va más allá de los procesos electorales”, sentenció.

Ante el desarrollo del proceso electoral en medio de una emergencia sanitaria por la enfermedad de COVID-19, Ruiz de Santiago señaló la importancia de que los políticos se renueven para hacer frente a las necesidades y exigencias de la sociedad, asumiendo con responsabilidad el reto que esto conlleva, sustentada en la independencia, libertad y democracia.

Asimismo, consideró importante que las fuerzas políticas y sus candidatos sean creativos en el diseño de las formas para acercarse a la población, no sólo con una visión renovada de la actividad política, sino priorizando la salud de cada uno de los ciudadanos; por lo que es importante que se respeten los protocolos impuestos por la autoridad sanitaria.

A su registró acudieron miembros de la dirigencia estatal y de su familia, ante quienes se comprometió a hacer política a la altura de las circunstancias y con definición de causas, atendiendo tres grandes retos: devolver el sentido de respeto entre los ciudadanos para detener la polarización; dar apoyo a quienes han perdido su sustento, la salud o el empleo; además de luchar por una sociedad igualitaria y erradicación total de la violencia.

Finalmente, se aseguró que desde el PRD se vigilará que las autoridades se mantengan al margen del proceso electoral y hacer lo necesario para privilegiar los principios de certeza, imparcialidad y legalidad.