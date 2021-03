Celebrarán Semana Santa con estrictas medidas

Entregarán botellitas con agua bendita para que puedan llevar a los enfermos y hacer la renovación del bautismo.

Por Josefina Herrera

El padre Luis Miguel Pintor, vicario de la Parroquia de San Juan Bautista, en el municipio de San Juan del Río, señaló que para estos próximos días santos, se estarán llevando a cabo las distintas celebraciones con los aforos únicamente permitidos, además de que los viacrucis estarán totalmente suspendidos, por lo que la representación será sólo al interior de la Iglesia y se transmitirá por redes sociales.

Indicó que debido a la pandemia, las celebraciones tendrán que manejarse de manera estricta, a fin de evitar concentración de personas para resguardar su salud, pero podrán llevarlas a cabo de sus hogares.

Para este domingo de ramos, día en que inicia la Semana Santa, quedará la suspendida la procesión, sólo se realizará el culto al interior de la Iglesia con un aforo del 25 por ciento, la bendición de las palmas será al interior, y para quienes no puedan asistir y deseen seguir su fe a través de esta tradición, podrán colocar un ramo en su casa y ahí bendecirlo.

“El próximo domingo ya es domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa, y pues seguimos con la pandemia, entonces se nos ha dado la indicación de seguir las celebraciones en los templos, en los lugares de culto con el 25 por ciento de aforo, con las medidas que ya conocemos, la sana distancia, el uso de gel y las demás cosas, pero si seguir algunas otras indicaciones como por ejemplo las procesiones el suspenderlas, aquí en San Juan acostumbramos a hacer la procesión de los Ramos el santo domingo, aquí en la parroquia no lo vamos a hacer, en esta ocasión todas las bendiciones de las palmas serán dentro de las iglesias en la celebración de la misa, no habrá procesiones, igual las personas podrán seguir en las redes sociales o en la radio y tener sus ramos en sus casas, bendecirlos desde sus casas”.

En el caso del jueves santo, informó que en San Juan del Río, es una costumbre hacer la visita de las siete casas, los templos exponen el monumento del santísimo, la gente lleva pan bendito, algunas hierbas o cosas, pero la sugerencia es que no se realice por este año, ya que es mejor evitar salir.

Dijo que el Santísimo estará expuesto sólo por un determinado tiempo en el día para que puedan adorarlo, pero el acceso será muy controlado, además de que en esta ocasión el pan será entregado en bolsita cerrada para evitar el contacto con los fieles.

Para el viernes santo, el tradicional viacrucis estará suspendido, ya que esta representación también significaba el aglomeramiento de personas, por lo que ahora se hará únicamente al interior del templo con algunas imágenes devocionales a las que la gente le tiene cariño en la representación, sólo se permitirá el acceso al 25 por ciento de lis fieles, y se compartirá por redes sociales.

En este sentido, mencionó que ya se habló con los delegados de Paso de Mata y San Pedro Ahuacatlán, a fin de evitar realizar el viacrucis en Cazadero y La Valla, que son los sitios donde más acuden las personas para presenciar estas representaciones.

En el cado del sábado santo o vigilia Pascual, mencionó que es la celebración más importante para los fieles católicos o creyentes, tampoco se hará la tradicional procesión que se realizaba en el atrio de la Iglesia, por lo que de igual manera será al interior y con el aforo restringido.

Para quienes asistan podrán llevar su cirio y encenderlo con el fuego Pascual, pero en esta ocasión piden no llevar cubeta o garrafita para llevar su agua bendita, pues se pretende evitar todo tipo de contacto, por lo que ahora se entregarán a partir del miércoles, botellitas con agua bendita para que puedan llevarlas a sus casas, igual que como se hizo con la ceniza.

“Ahí el signo que nos sugieren retomar es el signo del agua bendita con el apóstol Pascual es el signo del bautismo, entonces la gente acostumbrada llevar agua de la que se bendice ese día, por esta ocasión no lo haremos de esa manera, la gente no llevará sus cubetas o garrafitas para llevar agua, más bien la sugerencia que le hacemos a la gente es que lleve botellas cerradas de medio litro, un litro quizás, entonces así será la bendición para no tener contacto con la gente directo, aquí en la parroquia también estaremos entregando botellas pequeñitas de agua como el miércoles de ceniza para que la gente pueda llevar a sus casas con sus enfermos, con las personas que no salen, desde ahí seguir la celebración por las redes sociales, hacer la renovación de su bautismo, entonces esta manera estaremos viviendo la Semana Santa”.

Finalmente, señaló que algunos estarán celebrando estos días santos desde casa, otros en los templos pero guardando siempre estos protocolos, ya que lo único que cambia es que no habrá manifestaciones de fe como son las procesiones.