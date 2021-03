Magna obra en TX

Iniciarán trabajos el próximo 30 de marzo en una primera etapa, con inversión de 120 millones de pesos.

Por Josefina Herrera

Noticias

El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, acudió este jueves al municipio de Tequisquiapan para anunciar la obra de la ampliación de la carretera estatal 200, en una primera etapa de la carretera federal 120-Fuentezuelas y segunda etapa de Fuentezuelas-La Laja.

Esta obra tendrá una inversión total de 120 millones de pesos y serán intervenidos 5.4 kilómetros, la cuál se ampliará a cuatro carriles (dos por sentido), que además contará con camellón central, guarniciones, banquetas, ciclovía bidireccional y alumbrado público.

En el evento el gobernador del estado, estuvo acompañado de Rodrigo González Gallo, presidente municipal interino de Tequisquiapan; Romy Rojas Garrido, secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el estado; Daniela Salgado Márquez diputada local; Fernando González Salinas, coordinador general de la Comisión Estatal de Infraestructura en el estado, entre otros funcionarios.

Dentro de su mensaje, Domínguez Servién, habló de la importancia que ha tenido para su gobierno el fortalecimiento y desarrollo de la movilidad, ya que gracias a la intervención de algunos tramos de carreteras, hay mayor seguridad y fácil acceso para moverse de un punto a otro.

En el caso de la carretera estatal 200, señaló que esta obra es magna para el municipio, ya que detonará aún más el turismo, lo cual ayudará a la reactivación económica, y a sus comunidades, por lo que dijo es importante para él que también sean tomadas en cuenta al momento de realizar un proyecto como ése.

La ampliación de esta carretera beneficiará a la comunidad de Fuentezuelas, La Trinidad y La Laja, además para quienes se trasladen por esa vía hacia el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ).

Asimismo, destacó que dentro de su gobierno, e incluso antes, se han realizado obras importantes en ampliaciones y distribuciones viales, como es el caso de Huimilpan, la Sierra, Ezequiel Montes, El Marqués, Colón, Tequisquiapan y la misma capital, además el puente sobre la carretera 57 que va dirección a San Luis Potosí, ya que dijo sin movilidad y buena vialidad, no hay generación de economía, porque a donde quiera que se dirijan deben haber caminos modernos y seguros.

“No hemos dejado de trabajar, tanto Fernando como Romy, hemos hecho la infraestructura carretera más ambiciosa que se haya hecho en toda la historia, y hoy además añado un papel a mi vida política, porque si no saben yo se los cuento, en el 2006 al 09, se amplió la carretera San Juan-Tequisquiapan a cuatro carriles, Tequis-Ezequiel Montes, cuatro carriles Ezequiel Montes al cruce del puente a Bernal, de Bernal al puente de Galeras, de ahí al aeropuerto, de Galeras a Viborillas, de Viborillas a la 57, si ustedes se acuerdan 2006-2009, eran sólo de dos carriles, no había puente en Viborillas, no había puente en Galeras, se hizo todo un circuito, no había puentes vehiculares y lo ejecutó en aquel entonces, el gobernador Paco Garrido, pero con dinero que le bajó Pancho Domínguez, todo ese circuito, toda la ampliación de dos a cuatro carriles más los puentes vehiculares, tuve la fortuna de bajar al entonces gobernador Garrido, hoy ya no se puede, antes si se podía, más de 2000 millones de pesos en aquel entonces”.

Recordó que en el caso de Huimilpan, siendo uno de los municipios más olvidados, ya que la población es de la que más migra aparte de la Sierra, empezó a cambiar a las comunidades cercanas, como son San Francisquito, Arroyo Hondo y La Noria; además resaltó que en la Sierra también se conectaron cuatro circuitos, beneficiando a Pinal de Amoles con Jalpan, Landa de Matamoros y Arroyo Seco, donde se intervinieron 120 kilómetros, detonando aún más el turismo y una mayor seguridad, tanto para quienes transitan la carretera, como para los habitantes de esa zona.

Para esta obra de Tequisquiapan, se pretende realizar un proyecto completo de 26 kilómetros, por lo que mencionó que se estuvieron sacando recursos de otros lados para darle seguimiento a otro proyecto en el que se efectuarán 240 millones de pesos, que también será beneficioso para el municipio.

“Me da mucho gusto anunciarles algo tan anhelado por Tequisquiapan, y que bien tendré que regresar a inaugurarla en julio la etapa de Romy, la de Fernando yo creo que en agosto, y aquí estaremos festejando esta ampliación y esta hermosa carretera tan pedida de Tequisquiapan en dos etapas”.

Por su parte, el presidente municipal interino, agradeció al gobernador del estado, el poder hacer realidad esta obra que gestionó en su momento, Antonio Mejía Lira, presidente municipal con licencia, y que gracias a la suma de esfuerzos habrá una mayor calidad de vida para la gente de Tequisquiapan.

“El día de hoy me siento muy contento y emocionado porque damos el arranque a una obra que ha sido solicitada administración tras administración, y hoy en día gracias a la coordinación y esfuerzo que se ha tenido por parte del presidente municipal con licencia, nuestro amigo Toño Mejía, y con usted señor gobernador, es una realidad para Tequisquiapan, desde el inicio de la administración nos dimos a la tarea de hacer obras y trabajos para mejorar la calidad de vida para nuestra gente, es por eso que hoy es un día histórico para todo Tequisquiapan, porque esta obra cambiará la vida de toda la gente que se traslada por aquí, así como de la gente que nos visita, ha sido el objetivo primordial de esta administración, transformar a Tequisquiapan”.

Finalmente, agregó que esta obra ha sido anhelada por muchos años, y hoy será una realidad, lo cual garantiza el contante constante crecimiento y desarrollo del Pueblo Mágico, que sin duda seguirá siendo un detonante en la economía de quienes lo habitan.