Raúl Orihuela busca la alcaldía de TX ahora por el PRD

“Va a brillar el sol aquí en Tequisquiapan”, asegura el dos veces alcalde

Por Josefina Herrera

Noticias

Raúl Orihuela González, buscará nuevamente una candidatura a la presidencia municipal de Tequisquiapan, pero ahora por el Partido de la Revolución Democrática ( PRD), esto ante algunos desacuerdos con los anteriores organismos políticos.

“Ahora por el PRD, nuevamente buscando la alcaldía y pues bueno obviamente pues a veces no se dan las condiciones con algunos partidos, y hoy el PRD creo que es una excelente opción para Tequisquiapan, va a brillar el sol aquí en Tequisquiapan, va a brillar, tiene que llegar la luz a todas las comunidades como siempre lo hemos hecho, de no fallarle a la gente, siempre es lo que hablamos, cumplimos, por ahí hemos platicado con la gente y lo que sí me señala es de que no les fallamos, que siempre estuvimos con las puertas abiertas ,siempre tuvimos un gobierno cercano, y siempre escuchamos a la gente su reclamo social, sus peticiones a veces personales, siempre estuvimos cerca de la gente, y que con el PRD yo creo que el día de hoy vamos a hacer un trabajo diferente, con la experiencia que tenemos”.

En este sentido, señaló que el haber sido presidente en dos ocasiones anteriores le ha dejado grandes satisfacciones, pero sin duda lo que más valora es el acercamiento con la ciudadanía, ya que siempre estuvo cerca de la gente, escuchándola y velando por sus necesidades, y esto es lo que más aclaman.

Respecto a la guerra sucia que podría enfrentar respecto a su vida personal, indicó que no es un tema que le preocupe, pues ha hecho las cosas bien ante la ley de Dios, por lo que está consciente de todo lo que se puede manejar pero el trabajo es el que responde por sí sólo.

“Siempre hemos hecho las cosas bien, primero ante la ley de Dios, y segundo, yo estoy consciente y tranquilo de lo que hemos hecho, primero a mí no me avergüenza nada de lo que he hecho y no he hecho nada malo en la vida que pueda haber con avergonzarme, por eso hoy puedo salir, mirar a la gente, la puedo mirar de frente y decirles que estamos aquí para trabajar”.

Respecto a los señalamientos que ha hecho la administración actual en su contra, manifestó que todo es mentira, pues dejó unas finanzas sanas, ya que sólo había una deuda de 100 millones de pesos pero esa venía de otra anterior, la cual se logró negociar y se pudo dejar a un Tequisquiapan limpio.

“Dejamos un municipio sin deuda, cerca de los 100 millones de pesos, que eso fue lo que dejó el anterior presidente, pero nosotros lo pagamos en esos tres años, negociamos de tal forma que Tequisquiapan quedó totalmente limpio y todo lo que hicimos dentro la administración en el marco de la ley, y además siempre entregando cuentas claras y correctas en todos los sentidos”.

Finalmente señaló que se siente respaldado por grandes figuras de la política, y además de que su primera intención es hacerle frente a los estragos del COVID-19 que ha dejado tan golpeada a la población, por lo que de resultar favorecido, tendrá que sacar a Tequisquiapan de esa crisis.