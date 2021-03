Balnearios en Tequisquiapan estarán cerrados

Por Josefina Herrera

Noticias

Mario Chávez Martínez, secretario de gobierno del municipio de Tequisquiapan, informó que los balnearios se mantendrán cerrados de acuerdo al escenario en el que continúa el estado y para evitar riesgos de contagio durante estos días de temporada vacacional.

Mencionó que aunque el municipio cuenta con pocos, por el momento lo más importante es contener la cadena de contagios, pues ante la temporada de calor, es común visitar estos sitios durante estos días, pero aún no está permitido, ya que de acuerdo al último anuncio del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, Querétaro continuará en “Escenario B”.

“Los balnearios por el semáforo que tenemos permanecen cerrados, afortunadamente que no tenemos esos espacios en donde puedan acampar, no lo tenemos realmente, pero por el momento estas actividades no están permitidas”.

Por otro lado también señaló, que estarán muy pendientes en vigilar la presa Centenario y los bordos del municipio, pues aunque no se acude con frecuencia a estos lugares, tanto Protección Civil como policía municipal los estarán recorriendo para evitar cualquier situación de riesgo.

Indicó que para esta semana se espera mayor afluencia de turistas, por lo que ya hay una gran coordinación por parte de las autoridades para estar vigilando que todo se mantenga en el debido orden dentro del Pueblo Mágico.

Asimismo, destacó que hasta el momento no se han presentado mayores percances, pues por lo general, al acudir de visita al municipio, se han mantenido muy respetuosos, por lo que además saben que es un lugar seguro.

El secretario de gobierno, también señaló que se están cumpliendo con todas las medidas que marcan las autoridades estatales, pues al ser un lugar turístico, el mayor interés del comercio es poder incrementar sus ventas, y sabe que esta temporada puede ser muy positiva para ellos, y por lo mismo están muy pendientes de cumplir y ofrecerle seguridad al visitante.

Mientras tanto, recordó que los eventos masivos seguirán suspendidos hasta que gobierno del estado emita lo contrario, pero el turista puede pasar unos días agradables y tranquilos en el municipio, pues hay garantía de que las autoridades trabajan por su seguridad.