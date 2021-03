Escasez en escamoles por falta de lluvia

Por Josefina Herrera

Noticias

Aunque desde hace dos semanas comenzó la venta de los escamoles en San Juan del Río por temporada de primavera, ésta se encuentra escaza debido a la falta de lluvia, de acuerdo a la información que proporcionó la señora María, vendedora en el Portal.

“Empezamos a vender apenas hace como dos semanas porque no encontrábamos salió muy poquita ahora porque no llovió no cayó suficiente agua”.

Aunado a ello indicó que también las ventas están muy bajas, ya que apenas logran alcanzar un 50 por ciento de su producto, y aunque algunos restaurantes lo consumen para su venta, la gente ya no les compra como lo hacía con anterioridad.

Dijo, que desde el año pasado han sufrido ante el registro de estas disminución en venta, pero se puede deber a la crisis económica, pues la ciudadanía aún no logra recuperarse del todo, sin embargo mantiene la esperanza de que la situación vaya mejorando.

Mencionó que el litro de escamoles se encuentra entre los 500 y 600 pesos, y el costo se ha mantenido con el del año pasado, y en cuanto a la venta indicó que anda sobre los 10 litros debido a la misma escasez.

“Pues ahorita traemos poquito, más o menos serían unos 10 litros porque ahora no hay, se dieron muy poquitos por la falta de agua, casi no salieron muchos pero sí hemos entregado a algunos restaurantes”.

Cabe señalar que el costo de este alimento se debe a la dificultad que conlleva el poder extraerlo, sin embargo, es uno de los platillos favoritos de esta temporada, pero incluso la falta de precipitación pluvial que se ha sufrido en los últimos años, también afectó su producción.

Finalmente la señora María, comentó que aunque sus ventas han bajado, hay quienes son constantes para consumirlos, pues aprovechan la temporada para poder guisarlos con sus mejores recetas y degustarlos.