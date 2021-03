Dispersan cuatro covifiestas en la capital del estado

Noticias

La madrugada del domingo, la unidad Anti COVID, realizó la dispersión de al menos cuatro fiestas, en la cuales existía aglomeración de personas y no cumplían con las medias sanitarias.

Fueron cerca de 120 personas las que se dispersaron, muchos no portaban cubrebocas, no existía la sana distancia y no cumplieron con los horarios establecidos en el escenario B, que es hasta las 22:00 horas.

Fue en la colonia Azteca, Cerrito Colorado, Comerciantes y Azteca, en donde se realizaron las dispersiones, esto se pudo realizar tras una llamada a la línea de emergencias 911.

En donde existió mayor número de concentración de personas fue en un domicilio ubicado entre las calles Agave y Huastecos en la colonia Cerrito Colorado, en donde se encontraba una fiesta con al menos 60 menores de edad, mismos que se encontraban bajo los efectos del alcohol y algunos bajo el efecto de alguna sustancia tóxica.

Todos fueron dispersados por la unidad Anti- COVID, la cual está encabezada por autoridades estatales y municipales y buscan que se sigan las medidas sanitarias establecidas en el escenario B.