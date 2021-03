Posponer vacaciones y quedarse en casa: Dr. Ledesma Feregrino

Por Manuel Paredón

Aun cuando afortunadamente ha disminuido el número de hospitalizados por la epidemia del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, el Subdirector del Hospital General COVID-19, Doctor Leopoldo Espinosa Feregrino, apremia a la población a no bajar la guardia, sobre todo, posponer vacaciones, y quedarse en casa para evitar aglomeraciones en estos días santos.

De lo contrario, sobrevendrá una tercera oleada de contagios, advirtió.

Una vez más, el facultativo hizo un insistente llamado al uso del cubrebocas, el constante lavado de manos, mantener la sana distancia, incluso a las personas que ya fueron vacunadas.

Las oleadas de contagios vienen precisamente por los períodos vacacionales como ocurrió después de las pasadas fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, en los que no se observaron las medidas de seguridad, alertó.

“Si se pregunta que se debe hacer, simplemente no viajar, ya que el virus de la COVID-19, se mueve”, completó.

En cuanto a las personas que ya recibieron la vacuna, el facultativo aconsejó que no se confíen ya que aún no se tiene la certeza del tiempo que dure la inmunidad.

Ese es el problema, abundo y habría que recordar que las vacunas no garantizan el 100 por ciento de inmunidad.

Asimismo, puede darse el caso que una persona vacunada no genere inmunidad, alertó.

Dentro del mismo orden de ideas, el doctor Espinosa Feregrino, hizo ver que en los vacunados, evidentemente los riesgos son menores.

Como médico, ya fui vacunado, y psicológicamente podría pensar que no me volvería a contagiar de la COVID-19,lo que significa que ya no use cubrebocas, ni lavado de manos ni la sana distancia, parafraseó. Entonces pese a estar vacunados hay que seguir manteniendo todas las medidas de precaución.

La vacuna lo que ayuda es a no desarrollar una enfermedad grave, asumió.

Finalmente, el profesional médico confirmó que del número de encamados ha disminuido afortunadamente, tanto que en el Hospital General COVID-19, solo se tienen a 54 pacientes y en urgencias médicas siete, lo que no ocurría en muchísimo tiempo de la pandemia.

En su mayoría se trata de adultos mayores, diabéticos e hipertensos.

Para terminar, volvió a conminar a la población a no viajar, evitar las aglomeraciones, usar correctamente el cubrebocas, lavado de manos y las reuniones, solo en familia. En los restaurantes, dijo, se guardan todas las medidas de seguridad, el problema son los clientes, quienes no respetan dichas medidas concluyó.