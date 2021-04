Menor muere succionado en parque de diversiones

El suceso ocurrió en el Parque Xenses de Grupo Xcaret, el padre reclama que es una negligencia

Daniela Montes de Oca

Noticias

Un menor de 13 años murió en Xcaret al quedar atorado en un succionador de basura dentro del juego acuático Riolajante en un Parque de Diversiones, el menor fue trasladado al hospital donde días después falleció; el padre denunció que se trata de una negligencia y que le hicieron firmar una carta de perdón por parte del parque como condición para poderle entregar el cuerpo de su hijo.

Este miércoles el parque informó acerca del hecho, aceptando su responsabilidad ya que una tapa del sistema dentro del juego quedó abierta, un error humano. El accidente ocurrió el pasado 27 de marzo.

El niño quedó atorado en un succionador de basura en un juego acuático del Parque Xenses de Grupo Xcaret, el padre intentó ayudarlo al verlo inconsciente y con una pierna destrozada, tras ello fue trasladado al hospital donde finalmente unos días después perdió la vida.

El padre del niño es doctor y expresó para El Universal: “Mientras llegaba la ambulancia le di respiración boca a boca, minutos después llegó la ambulancia sin oxígeno, el personal no tiene noción de qué son los primeros auxilios. De ahí, llegamos al hospital Amerimed, mi hijo necesitaba un catéter y no se lo pusieron, yo me ofrecí como médico cardiólogo a ponérselo, es mi especialidad, soy experto en eso y no me dejaron”.

Asimismo, el padre Miguel Luna Calvo denunció que hubo múltiples conflictos que le siguieron al antes mencionado, entre ellos el que no dejaran que el niño fuera trasladado a México y que al morir el menor tardaran tanto en entregarle el cuerpo, condicionándolo a firmar una carta de perdón por parte del Parque antes de dárselo.

Además de todo, la acta de defunción del niño Leopoldo dice que murió por ahogamiento, cuando el padre estuvo presente durante el suceso y conoce que no fue así. El señor acudió a la Fiscalía y no le permitían hacer su declaración, porque la carpeta de investigación está bajo caso especial y no bajo homicidio.