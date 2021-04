Pide Daniela Salgado que declaren a Félix Salgado persona non grata

Por Leticia Jaramillo

Noticias

La diputada del PAN, Daniela Salgado Márquez, presentó un Exhorto a las Legislaturas de los estados para que se declare al que fuera candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio, persona non grata, ante la presunción de actos delicados, comisión de delitos graves como violación y ante la negativa del Estado mexicano de hacer justicia a mujeres que presuntamente fueron agredidas por esta persona.

Además de solicitar al Congreso de Querétaro que haga esta declaratoria, exhortó a las diputadas y diputados de la bancada de Morena, así como a todas las fuerzas políticas y organizaciones sociales de Querétaro para que se sumen a esta declaratoria.

Sin explicar con claridad el sustento legal de su iniciativa, la legisladora manifestó que son más las motivaciones sociales y el clamor de la mujer en México que reclama se haga justicia en aquellos presuntos casos en donde se ha agredido a la mujer, donde se presumen actos delicados, comisiones de delitos, como violación, que motivaron diversas denuncias en contra de Salgado Macedonio.

Recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE), desde la perspectiva jurídica, le quitó la candidatura al gobierno de Guerrero, en estricto apego a derecho, sin embargo, asegura que el Estado mexicano se niega a hacer justicia a las mujeres que presuntamente han sido agredidas por Félix Salgado.

Afirma que el Estado mexicano cae bajo el supuesto de la negativa o de la negación a la justicia para las víctimas o presuntas víctimas, y los fundamentos se encuentran en los derechos humanos y en los tratados internacionales.

Salgado Márquez señala que con este exhorto se busca que, si Salgado Macedonio visitara Querétaro o cualquier entidad federativa, sería considerado una persona no digna, es decir, no sería bienvenida, hasta que no se aclaren los hechos que lo involucran en el juicio que también se debe llevar y analizar con pruebas y evidencias.

Pide que la Fiscalía del estado de Guerrero y toda las que concurren en este asunto tan delicado, actúen y realicen un juicio justo para las víctimas, basado en los preceptos legales de la legislación penal y atendiendo el reclamo social.

Quienes representamos a los ciudadanos, dijo, no nos callamos y hablamos fuerte ante este tipo de transgresiones, no basta con tirar una candidatura, es importante que se haga justicia y se esclarezcan los hechos que involucran a Salgado Macedonio, finalizó.