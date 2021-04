Recomendable acercar vacunas a domicilios de los más vulnerables: Dr. Sergio Moctezuma

Por Leticia Jaramillo

Es prudente acercar los centros de vacunación a los domicilios de los grupos vulnerables, recomendó el Dr. Sergio Moctezuma Zarazúa, Maestro en Administración de Servicios de Salud, quien consideró que para el municipio de Querétaro designar solo dos sitios por la Secretaria de Salud del gobierno del estado: el Eco-centro y el Parque Bicentenario, pareciera insuficiente.

Explicó que ello no obedece a su amplitud, sino a la distribución geográfica de la población y el número de pobladores. “En Querétaro hay más espacios donde podrían operar otros centros de vacunación, considerando que la población tiene distintas condiciones socioeconómicas”.

Sergio Moctezuma dijo desconocer si movilizarán a la población en camiones, de ida y vuelta; si hay una logística de apoyo, buscando que la gente pueda sentarse mientras es vacunada, o que se proteja de los rayos solares”.

Recordó que se dispone de muchos espacios, como la Plaza de Toros, el Estadio, Centros Comerciales con espacios adecuados, “esto es, buscar que se facilite el acceso a la vacuna”. Para los jóvenes puede no representar ningún problema ir al Ecocentro, pero para un adulto mayor, el esfuerzo y las complicaciones son significativas.

Si sólo son esos dos puntos: Eco-centro y el Bicentenario, se tendrá que poner una logística impresionante para evitar largas filas, exposición al sol, incluso dejar a los adultos mayores de pie durante mucho tiempo, cuando a muchos les cuesta trabajo desplazarse.

En la Feria Ganadera se acostumbra el transporte gratuito, y ahora sería mayor el esfuerzo para transportar a la gente, con orden, con atención alfabética.

Cuestionado sobre la psicosis que se genera ante el temor a no ser vacunados, pidió que se respeten los días y horarios, conscientes de que habrá vacunas para todos, adicional al hecho de que la vacuna no se aplicará a quien no le corresponda.