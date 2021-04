Miguel Ugalde se retira de la lucha

El seleccionado nacional se coronó en el Panamericano Cadete de 2018.

El luchador Miguel Ugalde, Premio Estatal del Deporte en 2019, anunció en redes sociales su retiró del deporte de alto rendimientos al manifestar diferencias con los directivos de la Asociación Queretana de Luchas Asociadas y algunas autoridades deportivas.

“Hoy, mi trayectoria como deportista ya no tiene rumbo, lamentablemente vivimos en una sociedad cegada por el dinero y dirigida por ex deportistas superficiales y egoístas, se preocupan más por los reconocimientos basados en nuestros logros, que por fomentar el deporte y sí, estoy hablando de ustedes; Jorge y Bernardo Olvera, y sí, es por culpa de ustedes que me retiro”, reveló el especialista en la división de 60 kg estilo greco.

El también seleccionado nacional y multimedallista panamericano, quien en su momento hizo público el adeudo que tenía la Conade con él tras obtener el PED 2019, también arremetió contra el trabajo de las autoridades deportivas, aunque sin apuntar a alguien en particular.

“También me dirijo a las autoridades para decirles que ya no existirá forma de que se sigan burlando de la comunidad deportiva, instrumentando programas vacíos, pero abanderados por ciertas figuras del deporte”, añadió.

Con 20 años de edad, de los cuales 14 le ha dedicado a la práctica de la lucha, Miguel es un referente de su deporte y se mantendrá cerca del colchón, aunque ahora lo hará en la faceta de entrador a través de Academia “Hermanos Ugalde”, donde comparte su conocimiento y experiencia con las nuevas generaciones de luchadores que esperan representar en un futuro a Querétaro a nivel nacional e internacional.