No sé si Maximiliano es un buen o mal panista: Méndez

Por Sergio Hernández

Noticias

Jesús Méndez presidente de MORENA dijo no conocer a Arturo Maximiliano “no se si es un buen o un mal panista”

“No sé a quien se pueda escoger, pero el candidato de MORENA en la capital tiene que ser trabajador, honesto y vertical en su toma de decsiones y siempre atendiendo al pueblo”

-¿Maximiliano cumple con eso?

-No conozco de manera personal a Arturo Maximiiano, todavía no sñé si el va a hacer. Pero desde nuestro punto de vista debe de cumplirse con esos requerimientos

-¿No lo conoce (a Arturo Maximiiano)?

-No he tenido trato con él… yo no se si es buen panista o mal panista, no puedo decir nada por que no lo conozco. Electoralmente tiene su puntaje, se ha visto que tiene preferencias y ojala que eso conlleve el resultado de la encuesta.

Sobre la tercera campaña de Celia Maya dijo que “Hoy se ve la movilidad que tiene Morena y la preferecnia que va a tener entre los electores y estoy cierto que vamos rumbo al trounfop y que desde ese punto de vista, la tercera es la vencida, como dijo AMLO. Hoy vemos un ambiente en donde primero nos golpea el COVID, luego la economía, sin embargo la gente quiero un cambio y en esa sitiación, el pueblo es el que decide”

Estableció que en el estado se vieron gobiernos de unop y otro partido en donde el compotamiento, no fue el más adecuado y transparente y derivado de ello se lograba tapar las situaciones”.

El problema, subrayó, esta en el congreso del estado, por ello el congreso debe de ser de absoluta tranaprencia y vigilancia del gasto público para el estado y es que agregó que en este gobierno seguramete hay corrupción “pero ha estado muy cubierto y en ese sentido nosotros vamos a ver. No es por que nosotros queramos vendeta o revancha, sino ue si se encueran situaciones raras se van a investigar”.