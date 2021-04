Congruencia y prudencia piden empresarios a candidatos

Señalaron a las candidatas de Morena y PRI por incumplir con las medidas sanitarias

Por Tina Hernández

Noticias

Lego del confinamiento que se vivió por la pandemia de COVID-19 y las medidas restrictivas que se impusieron a los comerciantes con el fin de frenar el virus; los líderes de las seis cámaras comerciales más influyentes en el estado llamarón a las candidatas y candidatos a la congruencia y prudencia, al no propiciar aglomeraciones con el fin de evitar un repunte en la pandemia que lleve a un segundo confinamiento.

En rueda de prensa conjunta, los líderes empresariales rechazaron de manera directa los arranques de campaña que organizaron las candidatas a la gubernatura por el partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos, y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Celia Maya García, ambos celebrados en Plaza de Armas, los cuales aglomeraron a personas sin el respecto de los protocolos de seguridad sanitaria.

Asimismo, exigieron a las autoridades de salud poner un alto a este tipo de concentraciones de personas, así como impusieron a los comerciantes y profesionistas medidas restrictivas que afectan la economía de miles de personas y el cierre de empresas y negocios.

Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) delegación Querétaro, Octavio Mata

“El arranque de las campañas para gobernador para nosotros es un tema muy muy importante, pues es la molestia y la inquietud, pues nosotros hemos hecho todo lo posible por cumplir con los protocolos, pero creo que sí hay mucha molestia por parte de comerciantes del Centro Histórico y los restauranteros por los arranques que hubo el 04 de abril que se hicieron en el Centro Histórico donde no se respetó ni la sana distancia ni los protocolos de sanidad.

Hacer este llamado a los candidatos a que no se haga este tipo de reuniones porque lo que nosotros estamos buscando es regresar a un escenario A donde las condiciones nos favorezcan en el tema de trabajo y no regresar a un escenario C, que esto seria catastrofico, queremos pedir a las candidatas y candidatos que sean sumamente respetuosos en estos eventos para no caer en un escenario que no nos favorezca”.

Presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (Fecapeq), Zasha Lezama

“Le pedimos a los candidatos que por favor respeten las medidas de seguridad sanitaria. Es mucho el esfuerzo que estamos haciendo como comerciantes, como profesionistas por respetar esa sana distancia en nuestros establecimientos, en nuestras capacitaciones. Los mismos profesionistas no hemos hecho capacitación de más de 50 personas siempre respetando la sana distancia, como para que se den los casos como el de los arranques de campaña en donde había aglomeramiento de 500 personas. No nos podemos permitir regresar al semáforo rojo.

Yo sé que todos estamos desesperados, que todos queremos salir, pero creo que si lo que proponen es un buen gobierno, pues ese no fue un buen inicio, queremos que den la pauta. Nosotros mismos firmamos un convenio para que se respeten las reglas de seguridad sanitaria, por favor les pedimos enérgicamente que en lo político se respeten, porque no es posible que en un solo día se hayan roto tantas reglas”.

En su oportunidad el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y turismo (Canaco), Fabián Camacho.

“Ahora que inician las campañas hacemos un llamado a candidatas y candidatos a que de la misma forma que comerciantes, empresarios y profesionistas ejerzan un compromiso de corresponsabilidad con la reactivación económica, que, aunque paulatina tendrá que ir avanzando. La ciudadanía ha puesto el ejemplo, los comercios establecidos también los están haciendo, y cuando menos en Semana Santa nos mantenemos en un escenario favorable.

Si las campañas electorales y las candidatas y candidatos no son corresponsables en este sentido creo que estarían mandando una señal muy negativa a todos los que nos dedicamos a la generación de empleos y a la dinamización de bienes y servicios. El llamado es a que, en estas campañas políticas, los candidatos y las candidatas sean corresponsables”.

Presidente de la Alianza por el Centro Histórico, Juan Antonio Torres Rico

“Los comerciantes somos los principales afectados con este tipo de actividades que se vienen a realizar con el arranque de campaña. Hemos aprendido este último año a romper el paradigma para mantenernos a flote, hemos tenido en los últimos meses un serio problema para mantener nuestras cortinas abiertas, venimos de un escenario C, ha sido de los más complicados, con una venta muy limitada, pedíamos agritos el escenario B, a través de lucha.

El Centro histórico ha sido el más golpeado, el Centro Histórico ha sido el más vigilado en esta pandemia y con estos arranques de campaña pedimos a los candidatos que respeten al Centro, este llamado es para todos los que quieran competir”.

Presidente de Comerciantes del Centro Histórico, Héctor Olvera

“Rogamos a las candidatas y candidatos prudencia y respeto a los ciudadanos, hemos sufrido mucho con la pandemia, hemos cerrado negocios y queremos llegar otra vez a la reactivación”.

Presidente de Comerciantes al Exterior de la Central de Abastos, Juan Guerrero

“Venimos de un año de pandemia que nos ha golpeado muy fuerte, y pues es injusto que personajes políticos que pretenden una candidatura para del estado, pues se toman el atrevimiento de realizar ese tipo de eventos multitudinarios donde no existe respeto a la normatividad sanitaria, que el gobierno nos ha implementado a todo el comercio y lo hemos llevado con obediencia.

Pedimos a los candidatos que lleven con responsabilidad sus campañas, pues nos desalientan. El pasado domingo lo vimos con las candidatas de Morena y del PRI, que abarrotaron Plaza de Armas. No está bien”

Presidenta de la Federación de Uniones de Comerciantes en pequeño, María del Carmen Aguilar Arroyo

“Para nosotros es muy importante que los candidatos sean muy conscientes porque hemos sufrido los comerciantes un grave problema que nos esperábamos. Muchos comercios cerraron, no resistiremos volver al semáforo rojo, sería catastrófico regresar a semáforo rojo, nos ha costado mucho levantarnos un poco, nosotros vivimos al día.

Somos un sector muy importante y pedimos enérgicamente a los candidatos que sean responsables que ellos prediquen con el ejemplo, un comercio se puede restablecer, pero una vida no”.