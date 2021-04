Por: Apolo Urquiza

EMPRESARIO: La responsabilidad en Fuerza X México de traspasar el umbral electoral y con ello obtener el registro local como partido y sus jugosas prerrogativas, recae en dos figuras: Mariana Ortiz y Erik Osornio, quienes han acudido a todas las latitudes de la entidad buscando personajes de la vida política que asuman el riesgo de participar en el proceso electoral de junio por su estandarte, todos ex priístas. Se nota complejo que lo logren por una razón muy sencilla: en donde se presentan ofertan cheques en blanco bajo el argumento que su candidato a Gobernador es un “exitoso empresario” que aportará lo necesario para lograr el triunfo, lo malo es que nadie conoce a su promovido y nadie ha visto un solo centavo de la supuesta fortuna del aspirante.

MAÑOSO: Se habrá dado cuenta usted de que hace apenas unos días oriundos de Amealco se apostaron en el Centro Histórico capitalino a vender sus mercancías, nada tendría de malo si lo hicieran en el marco de la ley al igual que muchísimos locatarios y otros tantos ambulantes que sí han cumplido con los requisitos correspondientes. Lo que no sorprende es que este grupo sea promovido por el Prof. Sergio Gerónimo Sánchez, ex huésped del Penal de San José el Alto ya en diversas ocasiones y seguidor a ultranza de la 4T; mañoso como siempre, el miembro del antiguo FIOS aprovecha el escenario electoral para hacer de las suyas, desafía y provoca a la autoridad al decirle a los hermanos indígenas que él los protege y que vendan sin permiso, sabe bien que ante cualquier intento de desalojo se victimizará, dirá que se les violan sus derechos y que se les discrimina por su condición. Para que vaya usted haciendo cálculos de lo que le vendría a la ciudad patrimonio de la humanidad con liderazgos como el de Sergio Gerónimo enquistados en Morena. Por cierto, note el nivel de fanatismo, el Profe se dijo perseguido y que en represalia había perdido su empleo como docente, eso lo motivó a promover a Morena, ya como Presidente Andrés Manuel, Sergio lo interceptó en Palmillas expuso su caso y López Obrador ordenó que de inmediato se le restituyeran sus derechos, eso fue hace ya casi tres años; hoy el Profe sigue sin chamba pero sí inundando la ciudad de ambulantes, el chiste se cuenta solo, a los seguidores del Presidente no les importa que éste les prometa y nos les cumpla.

FIFÍ: Si algo ha caracterizado a los miembros de Morena es torcer las cosas a su conveniencia, lo mismo con leyes y hasta amenazado con cambiar la constitución, qué en su más reciente muestra: resulta que la Comisión Nacional de Elecciones del partido de la 4T, emitió formal convocatoria para los aspirantes a alcaldes en nuestro Estado y estableció que sería el día 6 del mes en curso el plazo fatídico para anunciar a los ungidos por el dedo elector (y se quejaban del PRI), pero en razón de que son muchos los militantes que desde ahora repudian al “tapado” (otra práctica tricolor) no desean dar margen a las impugnaciones y reclamos, por lo que han decidido postergar la fecha original de los anuncios y prolongarla hasta un día antes de que los registros ante la autoridad electoral fenecen. Aún con sus trampas no lograrán que Arturo Maximiliano sea un candidato fuerte, el Notario encarna todo de lo que se adolecen en el discurso: un fifí, y son muchos más los verdaderos militantes que tienen larga trayectoria y mayores méritos para ser las o los candidatos a la Presidencia Municipal de Querétaro. Y mientras los de Morena hacen sus chapuzas internas, Luis Nava sigue tejiendo fiel a su estilo, callado, pero con resultados, su eventual reelección.