Resumen de Actividades candidatos a la gubernatura

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Se reunió con un grupo de jóvenes y mujeres emprendedoras, a quienes expuso su plan de reactivación económica para el estado

Propuso la creación de unidades de incubación de empresas para los 18 municipios, así como un programa para emprendedores menores de 30 años

“En estos momentos que estamos viviendo tan complicados, es el momento de ser empresario, el que es valiente no se arrepiente; yo en mi vida de lo único que me he arrepentido es de lo que no he hecho. ¡Están bien jóvenes, éntrenle! No hay edad que no sea momento de echarle todo por el todo”

Destacó la necesidad de impulsar en el estado la 5ª hélice, es decir, consolidar una gran alianza con la academia, el gobierno, las empresas y el mundo, pues, dijo, son las turbinas para volar más alto y llegar más lejos.

Cada queretano es un emprendedor en potencia, pues en cada hogar, en cada aula y en cada cabeza, hay una buena idea que se puede hacer crecer, y desde su proyecto para Querétaro, dijo, se apoyarán para potencializar la fuerza de las mujeres y los jóvenes.

“Los gobiernos no dan empleo, los que dan empleo son los empresarios y si todos quieren ganar más tenemos que ser más productivos y solamente hay una forma de ser productivos: o vendes más o gastas menos. Mi compromiso contigo es apoyar en todos sentidos, es decir, desde el inicio de tu empresa hasta que ya solita o solito puedas”, concluyó.

Celia Maya de Partido Morena



La candidata de Morena al gobierno del Estado se comprometió a mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud.

Sobre las carencias en el sistema de salud la doctora, Irma Quintanilla dijo: “Un tema evidente es la falta de personal médico, la ausencia de medicamentos (insumos) y los pocos hospitales públicos. Las deficiencias hospitalarias, nos dificulta el tratamiento, porque recae en la responsabilidad de los médicos y de las instituciones, para poder atender humanamente a los pacientes. Hay que recordar, que no podemos criminalizar a los médicos y culparlos de todo, cuando existe un fallecimiento, sobre todo los familiares del paciente que culpan al médico”.

Reconoció la fuerte participación del personal de salud en la pandemia, que además de los médicos incluye; a enfermeras, camilleros, personal de ambulancias y de limpieza.

Beatriz León Movimiento Ciudadano



Bety León “Tenemos un sistema de salud totalmente quebrantado”

Comento: “La Salud es una prioridad en el mundo actual, y hoy más que nunca necesitamos que más personas se sumen a este derecho que como seres humanos tenemos. Hoy con la pandemia (de COVID-19), nos dimos cuenta que tenemos un sistema de salud completamente quebrantado, nos dimos cuenta que no es suficiente lo que se ha hecho hasta este momento y que no es como no lo han estado pintando”

Mediante un video difundido a través de sus redes sociales, la candidata de Movimiento Ciudadano argumentó que se necesita hacer una mayor inversión en materia de salud, además de prevención, e indicó que de favorecerle el voto, ejecutará un proyecto verdadero en materia de salud para el Estado.

“Hoy más que nunca tenemos claro que la salud es una prioridad en todo el mundo. La pandemia ha puesto a prueba nuestro sistema de salud y nos ha demostrado que no podemos bajar la guardia”