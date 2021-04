El avance no se debe detener: Nava

Noticias



Al registrarse la fórmula de Ayuntamiento del Municipio de Querétaro por parte del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Luis Nava afirmó que nuestra capital crece ordenada y su desarrollo no se puede detener ni destruir.



“El desarrollo no llega: se construye. Porque entre todas y todos hemos edificado el desarrollo de Querétaro, tenemos la obligación de defenderlo: que nadie lo detenga o, peor aún, lo destruya. La ocurrencia demuele”, expresó.



En las instalaciones del Consejo Distrital No. 1 del IEEQ, Luis Nava presentó la documentación de su candidatura y se pronunció por realizar una campaña de optimismo y de propuesta.



Acompañado por su esposa Arahí Domínguez