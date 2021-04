Noticias es para Querétaro y toda su gente

Ma. Guadalupe Murguía Gutiérrez/Senadora de la República

“Noticias, a través de 48 años, ha sido actor y testigo de la historia queretana. Es un esfuerzo que inició Don Rogelio Garfias y que ha continuado de forma inteligente, digna y profesional la Lic. Aída Garfias Torres. Noticias también ha sido una escuela donde se han formado un cúmulo de profesionales de la información, que han mantenido a la sociedad al tanto de los diarios acontecimientos, no solo con notas estatales, si no también nacionales e internacionales. Siendo un referente de la vida y la cultura queretana, me siento muy orgullosa de contar con un medio de información que nos dice la verdad cada mañana. Enhorabuena y que vengan muchos años más”.

Álvaro Ugalde Ríos/ Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

“El Periódico Noticias es un medio de comunicación confiable y veraz, características que hoy son de suma importancia en medio de la cantidad de información que hoy circula; yo creo que esta es la gran distinción del periódico que dirige la presidenta directora, Aída Garfias Torres, a quien se le reconoce su liderazgo. En el caso personal, el Periódico Noticias es el medio impreso que yo más leo, es el periódico con el que yo me informó, así que una felicitación por estos 48 años que han cumplido, que se dicen fácil, pero que detrás hay días de trabajo. Muchas felicidades, en hora buena. Habrá muchas cosas por hacer, está el reto y creo que lo han enfrentado de una manera muy profesional junto a todo el equipo de colaboradores”.

Fabián Camacho Arredondo/Presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CANACO)

“Por este 48 Aniversario del Periódico Noticias de Querétaro, desde la Canaco enviamos una gran felicitación por este logro que se dice fácil pero que representa días arduos de trabajo para mantener informada a la sociedad queretana de manera oportuna. De forma especial felicitamos a la directora presidenta, Aída Garfias Torres, por su trabajo de llevar cada día las noticias de relevancia a nivel estatal e internacional, con las cuales los queretanos toman decisiones. En el Periódico Noticias reconocemos un aliado estratégico para el fortalecimiento del sector comercio en la entidad, pues con su labor editorial se contribuye a la construcción de un estado prospero, de porvenir y desarrollo económico”.

Jorge Camacho/Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)

“Quiero reconocer la ardua labor periodística que ha realizado el equipo del periódico Noticias de Querétaro durante los últimos 48 años. Mi admiración total a la entrega profesional de fotógrafos, redactores y reporteros que han tenido muy claro su objetivo de plasmar la historia de nuestro estado en cada una de sus páginas. A la presidenta directora, Aída Garfias Torres, por su compromiso con la sociedad queretana. Ante el contexto de nuestra actual realidad de, mantenernos bien informados es una necesidad y sabemos que ahí estarán ustedes ejerciendo esta importante actividad. ¡Muchas felicidades!”.

Martín Lara Becerril/ Vicario general de la Diócesis de Querétaro

“Quiero felicitar al Periódico Noticias de Querétaro por su 48 aniversario, son 48 años de trabajo, 48 años se viven día a día, 48 años se viven momento a momento. Ha sido un trabajo arduo y por ello queremos felicitar a todo su equipo, y de manera especial a la presidenta directora, Aída Garfias Torres. Queremos agradecer su servicio, el servicio que han dado a Querétaro de informar a Querétaro de manera veraz oportuna y eficaz. Que Dios bendiga muchísimo a este medio de comunicación y muchas felicidades por estos 48 años de vida”.

Mariela Morán/Arquitecta

“El día de hoy, el Lic. Rogelio Garfias, un hombre de valores, de pasión y de un profundo cariño a Querétaro, debe de estar muy orgulloso de mi amiga, su hija, Aída Garfias así como de sus nietas, por mantener este liderazgo después de 48 años. Además, por poner el papel de la mujer en alto en el periodismo de este país y así como por mantener informado a Querétaro con la verdad. Muchas felicidades a cada uno de los miembros del periódico Noticias y mucho éxito en los años que vienen”.

Miguel Antonio Parrodi/Presidente municipal de Querétaro

“Este día felicito al periódico Noticias por su cuadragésimo octavo aniversario. Envío un abrazo a su directora general Aída Garfias y a todo el personal que colabora para hacer posible este medio. Ya es casi medio siglo de informar con profesionalismo a la sociedad queretana. Muchas felicidades”.

Luis Nava/Candidato a la presidencia municipal de Querétaro

“Estimada amiga Aída Garfias muchas felicidades por el 48 aniversario del periódico Noticias. Vienen a mi mente los recuerdos de tu Sr. Padre y de su incansable búsqueda de la verdad cada mañana. Muchas felicidades a ti y a todo tu equipo de trabajo”.

Miguel Ángel Galván/Propietario Hotel Boutique Casa Mateo

“Nos es muy grato felicitar al personal del periódico Noticias y muy en especial a su directora, la Lic. Aída Garfias por estos 48 años de traernos la verdad cada mañana, siguiendo los pasos de un gran líder, el Lic. Rogelio Garfias. Muchas felicidades”.

Jorge Rivadeneyra/Presidente de la CANACINTRA

“Con mucha admiración y mucho afecto me es muy grato enviarles unas felicitaciones muy amplias a todo el equipo de Noticias. Noticias es un diario que nos ha llenado de satisfacción, de alegría, de información oportuna en todos los frentes. Es un diario que hemos aprendido a valorar, un periódico totalmente queretano. Una institución muy apreciada. Muchas felicidades”.

Ma. De la Luz Abrego Chávez/Director Financiero de Pollo de Querétaro

“Quiero felicitar ampliamente a la Lic. Aída Garfias y a todo el equipo de colaboradores del periódico Noticias por este 48 aniversario. Enhorabuena y que sigan los éxitos”.

Sergio Hurtado Camacho/Presidente del Colegio de Ingenieros de Querétaro

“Felicidades a Aída Garfias, directora del periódico Noticias por dirigir esta empresa líder en la comunicación en nuestro estado, que sigan haciendo su trabajo con gran responsabilidad como lo han hecho durante estos 48 años y que sean muchos años más. Felicidades”.

Francisco Domínguez Servien/Gobernador de Querétaro

“Felicito a todo el equipo de Noticias, liderado por su presidenta y directora general Aída Garfias Torres por su 48 Aniversario, casi medio siglo de informar ininterrumpidamente a las y los queretanos. ¡Que vengan muchos años más!”.

Carlos Áviles Allende/Director General de Gobernación

“Con los atentos saludos de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reciba una sincera felicitación por el 48 Aniversario de su prestigiado medio informativo Noticias La Verdad Cada Mañana, así como el reconocimiento por la importante labor periodística que realizan, ya que la libertad de expresión y el derecho a la información son premisas fundamentales en las sociedades democráticas, y es una responsabilidad que nos corresponde a todos. La tarea diaria que desempeñan ha permitido colocarlos como un referente informativo en Querétaro, por lo que hago votos para que continúen los éxitos. Le solicito, de la manera más atenta, hacer extensiva nuestra felicitación a todo su equipo de directivos, editorialistas, reporteros y a todo el personal que participa en esta trascendente labor”.

Mons. Fidencio López Plaza/Obispo de Querétaro

“Con ocasión del 48 aniversario del periódico Noticias de Querétaro, tengo dos palabras que decirles, la primera es Noticias, no es casual que Noticias haya nacido en tiempos de pascua, la pascua es el tiempo de la gran noticia que ha revolucionado el mundo, el crucificado ha resucitado, la vida es la gran noticia. Segunda palabra, agradecimiento, me uno a la gratitud de la familia de Noticias, a la gratitud de miles de lectores y a la gratitud de la sociedad queretana por su servicio. Gracias. Felicidades”.

Mons. Faustino Armendáriz Jiménez/Arzobispo de Durango

“Un saludo para el periódico Noticias de Querétaro, mi felicitación especialmente en su cuadragésimo octavo aniversario de servicio a la comunidad queretana. Estoy sin duda con los recuerdos y mi gratitud por todo aquello que hicieron al informar todo aquello eclesiástico, pero en general los temas sociales que inciden en una sociedad. Dios los bendiga y que Dios los siga impulsando a todos los miembros de esta Casa Editorial”.

Beatriz León/Candidata a la gubernatura del estado de Querétaro

“Estimada Aída Garfias y todo el equipo del periódico Noticias, les extiendo una enorme felicitación por estos 48 años de informar ininterrumpidamente a todos los queretanos. Enhorabuena por este enorme logro”.