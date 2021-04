Esperanza para realización de Feria Internacional Ganadera 2021

El líder de los ganaderos compartió que un año más de cancelación sería desastroso

Tina Hernández

Noticias

Con el fin de dinamizar la economía del sector ganadero y comercio, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Alejandro Ugalde Tinoco, compartió que se buscará con las autoridades estatales el visto bueno para la realización de la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2021.

La Feria Internacional Ganadera Querétaro regularmente se celebra a finales de noviembre y principios de diciembre, sin embargo debido a la magnitud de los espectáculos esta debe comenzarse a planear desde abril de cada año.

“Me he estado sentado con los organizadores de las cinco ferias más importantes del país y ya nos están incluyendo. Por ejemplo, León me comenta que sí se va a realizar, aún no es en ciencia cierta, pero me dicen que la quieren realizar en verano; incluso Aguascalientes me dicen que la quieren pasar para octubre. Si se realizan estas dos ferias que para mí son las que más concentran en el país, pues yo creo que estaríamos en condiciones para realizar la feria en diciembre”.

Alejandro Ugalde Tinoco compartió que para arrancar con la planeación se encuentran a la espera del visto bueno de las autoridades sanitarias estatales, aval que también incluirá la permisión para actos públicos en el Teatro del Pueblo.

De acuerdo con datos de la UGRQ, la última Feria Internacional Ganadera que se llevó a cabo en la entidad fue la de 2019, evento de entretenimiento que representó una derrama de hasta 450 millones de pesos.

“La feria no se puede organizar de un día para otro, tendríamos que comenzar ya, tendríamos que hacer la contratación si es que vamos a tener Teatro de El Pueblo, incluso tener que tanta concentración nos van a permitir de gente, para ver si es sostenible o no lo que vayamos a invertir”.

Es de recordar que la Feria Internacional Ganadera de 2020 se canceló debido a la pandemia que se vive por COVID-19.

Se espera el visto bueno de las autoridades de salud.