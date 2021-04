Noticias

El actual dirigente de MORENA Jesús Méndez fue cuestionado sobre el Pacto de Civilidad que propuso Mauricio Kuri a lo cual respondió: “no le haremos caso” ya que el Instituto Estatal Electoral en una sesión de consejo propuso la sensibilidad política y sólo se apegarán a estos lineamientos.

Llama a Kuri estar atento a todo lo que ha vivido dentro de la política y a no temer siempre y cuando su proceso sea “transparente”. A cerca de las alianzas entre partidos dijo que aún pueden ir con el Partido Verde y el PT en candidaturas comunes, pero no se han dado ya que quieren plurinominales, federales, locales y no se puede todo además señaló que el Partido Verde siempre ha sido acompañante del PAN.

Mencionó que en cuanto al llamado del Colegio Médico de Querétaro sí se sumarán ya que deben ser muy respetuosos con la salud de los ciudadanos.