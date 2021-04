Da a conocer INE medidas sanitarias para votaciones

Se mantendrán protocolos sanitarios estrictos para cuidar de la salud tanto de funcionarios, como de los votantes

Por Josefina Herrera

Luis Roberto Lagunes Gómez, vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), del Distrito 02, dio a conocer los lineamientos que se seguirán este próximo 06 de junio, durante las votaciones, para cuidar la salud tanto de funcionarios como votantes.

Al respecto, señaló que el Instituto ya aprobó los diversos protocolos sanitarios que se seguirán de acuerdo a la contingencia en la se encuentra el país para evitar aglomeraciones y que se pueda llevar a cabo la jornada electoral, sin poner en riesgo a la población.

“El Instituto Nacional Electoral ha aprobado diversos protocolos de actuación tanto para trabajar aquí en el interior de la junta, como el de los capacitadores electorales con la ciudadanía para la jornada electoral, ya también se está difundiendo el protocolo para ese día que son tanto a cuidar la salud del funcionariado, que son los ciudadanos, y como los votantes”.

Entre las medidas que se considerarán es que en las casillas que generalmente se toman en cuenta escuelas, en esta ocasión, la votación ya no será en los salones, sino en los espacios abiertos, donde se cuente con arcotecho; el votante deberá hacer fila manteniendo una distancia de 1.5 metros, la colocación del gel a la entrada y salida será obligatorio, así como el uso del cubrebocas.

Además, detalló que sólo podrá haber dos votantes, y en esta ocasión será permitido llevar un plumón para evitar el contacto continuo con el que facilitan en las casillas; la credencial sólo será mostrada y el área de la casilla modificada para que entre mayor ventilación, pero sin perder su secrecía.

“Sólo va a poder haber dos votantes al mismo tiempo, no va a haber más gente, y el primer escrutador va a estar dando gel antibacterial al ingreso y a la salida, también el uso obligatorio de cubrebocas por parte del ciudadano o ciudadana que quieran pasar a votar, quien no traiga cubrebocas se va a ofrecer uno para que pueda votar, es por la seguridad de las personas que pasen, por lo que será de manera obligatoria, igual vamos a poner señalizaciones de 1.5 m de distancia, invitar a la gente que vayan solos, si algún adulto mayor o una persona con incapacidad puede pasar con su acompañante, igual también se está invitando a la ciudadanía para que vaya con su pluma, su plumón, va a haber también un lápiz especial, un crayón, pero igual si la gente lo desea utilizar pues igual se estará sanitizando, pero si de preferencia que la gente lleve su plumón, la credencial de elector no se le va a dar al secretario, sólo se va a colocar para que la vea, se le va a acercar, y a la hora que se le marque, el mismo ciudadano se la va a acercar y sin tomar la credencial se le va a marcar, igual el líquido indeleble también el funcionario no le va a tocar, sólo se va acercar a qué se le aplique, igual las mamparas no van a tener cortinillas para que no haya contacto con otras casillas, pero si se van a colocar de alguna manera para que siga la secrecía del voto”.

Aunque dijo, esto generará un mayor gasto para el INE, será necesario para poder llevar a cabo el proceso de votación, puesto que es necesario cuidar de los funcionarios y votantes, por lo que se espera que para entonces las condiciones de salud sean mucho mejores.

Finalmente, informó que en lo que corresponde al Distrito 02, se contemplan 498 casillas, pero podrían agregar otras cuatro por los que faltan aún de recoger su credencial, y aunque la cantidad es menor, recordó que se tiene hasta el 10 de abril para poder realizarlo.